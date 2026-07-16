Aitana se moja y dice qué artista español debería actuar en la final del Mundial 2026: «Tiene que estar allí»

La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. Este domingo, 19 de julio, España y Argentina se verán las caras en la gran final del Mundial 2026, un duelo que promete mantener en vilo a millones de aficionados de todo el mundo. El encuentro, que se disputará en Nueva York, no solo será uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año, sino que también se convertirá en un gran espectáculo musical.

Con el objetivo de convertir el partido en un evento histórico, la organización ha reunido a varios artistas de talla internacional que actuarán antes y durante el partido. Sin embargo, la elección de los cantantes no ha convencido a todo el mundo. Una de las voces que ha mostrado públicamente su opinión ha sido Aitana, que ha querido compartir con sus seguidores quién cree que no puede faltar en una cita de tal magnitud.

necesito que rosalía vaya a nueva york el domingo a cantar. es que 😭 van artistas increíbles, de verdad que ella tiene que estar allí representándoooooooo 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸 bfffffff VAYA DÍA EL DOMINGO VAYA DÍA — AITANA (@Aitanax) July 14, 2026

«Necesito que Rosalía vaya a Nueva York el domingo a cantar. Es que van artistas increíbles. De verdad que ella tiene que estar allí representando a España. Bf, vaya día va a ser el domingo. Vaya día», escribía la cantante en su perfil oficial de Twitter.

Como no podía ser de otra manera, sus palabras no han tardado en hacerse virales, provocando todo tipo de reacciones al respecto. Aunque muchos han coincidido con Aitana, confesando que ellos también pensaban que Rosalía debería formar parte del espectáculo, otros han aprovechado la ocasión para pedir a la intérprete de Cuarto Azul que también estuviera presente sobre el escenario. «Aitana, tienes que ir tú, cojones», «Amamos a Rosalía, pero la canción del Mundial es tuya», «Aitana, por favor, ve tú también. Hazlo por España», «Deberíais ir las dos representando a España», «Tienes que cantar tú el himno», «Que te llamen a ti», «Aitana, coge ese vuelo a Nueva York», escribían algunos de los internautas.

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Por ahora, Rosalía no se ha pronunciado al respecto, así como la lista de los cantantes confirmados tampoco ha cambiado. La ceremonia de clausura del Mundial comenzará 90 minutos antes del partido y según lo publicado oficialmente, contará con la participación de Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, el actor Tom Cruise, el creador de contenido Ishowspeed. FIFA ha adelantado que Post Malone será el primero en actuar, y que le seguirán Madonna, Shakira, Burna Boy y Justin Bieber. Por último, los encargados de poner el broche final serán Gustavo Dudamel y PS22 Chorus (ft. Coldplay).