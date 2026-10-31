De Transformer a lagarto gigante: elige el mejor disfraz de Halloween de Heidi Klum

Halloween ya está aquí y, para muchos, ha llegado el momento de sacar los disfraces del armario. En redes sociales se suceden las fiestas y las propuestas más originales, pero hay una cita que cada año consigue acaparar todas las miradas: la de Heidi Klum. Desde el año 2000, la modelo alemana ha convertido esta noche en su gran escaparate de creatividad, con unas caracterizaciones que han ido ganando en espectacularidad y que, en muchas ocasiones, la han hecho prácticamente irreconocible. Este 2025 se cumplen 25 años desde que comenzó esta tradición que la ha consolidado como una de las grandes reinas de Halloween.

Desde una estatua hasta un lagarto gigante, pasando por la diosa Durga de ocho brazos o una auténtica Transformer, Heidi Klum ha demostrado que, cuando se trata de Halloween, no hay límites para la imaginación. A lo largo de este cuarto de siglo ha protagonizado algunas de las transformaciones más sorprendentes de la noche y ahora queremos que seas tú quien decida cuál merece llevarse la corona. ¿Cuál es el mejor disfraz de Heidi Klum desde el año 2000? Vota en nuestra encuesta y elige tu favorito.