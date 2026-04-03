Sale a la luz el motivo por el que Ylenia Padilla y Belén Esteban dejaron de ser amigas

La televisión ha vuelto a recibir a Ylenia Padilla después de más de cinco años alejada del medio. La que fue uno de los rostros más polémicos de nuestro país ha reaparecido en Telecinco en una entrevista concedida a Santi Acosta en el programa ¡De Viernes!, donde ha repasado algunos de los episodios más importantes de su trayectoria televisiva y ha abordado también los motivos que la llevaron a desaparecer durante un largo periodo de los medios.

La de Benidorm, conocida por su fuerte carácter y por protagonizar algunos de los momentos más comentados de la televisión de entretenimiento en España, ha regresado con la intención de hablar con franqueza sobre su pasado mediático. Durante la conversación, ha recordado cómo vivió su salto a la popularidad, las consecuencias de aquella etapa y las decisiones personales que tomó posteriormente para alejarse del foco mediático.

Sin embargo, uno de los momentos que más interés ha despertado de la entrevista ha sido cuando la ex concursante ha aclarado qué ocurrió realmente con su amistad con Belén Esteban. Durante años se especuló con el distanciamiento entre ambas, una relación que nació ante las cámaras y que en su momento parecía muy sólida.

Su amistad con Belén Esteban

El origen de la relación entre Ylenia Padilla y Belén Esteban se remonta a 2015, cuando ambas coincidieron como concursantes en la tercera edición de GH VIP. Para Ylenia, aquella participación supuso una oportunidad clave en su carrera televisiva, ya que llegó al programa siendo ya conocida gracias a su paso por Gandía Shore, pero terminó consolidando su presencia en el mundo del espectáculo.

El concurso reunió a numerosos personajes conocidos. En la casa convivieron, entre otros, la propia Belén Esteban, Kiko Rivera o Víctor Sandoval, lo que convirtió aquella edición en una de las más comentadas de la historia del formato.

Durante su participación en el programa, Ylenia vivió momentos de gran intensidad emocional, marcados por las tensiones habituales de la convivencia televisada. En su conversación con Santi Acosta, recordó que entró en el concurso con una gran ilusión, al tratarse de un formato que había seguido durante años y que consideraba una experiencia muy particular desde el punto de vista social.

«Entré con muchísima ilusión porque era un formato que siempre había visto. Es un experimento sociológico impresionante. A veces se hacía un poco duro, me llamaban provocadora, pero siempre he reaccionado a los ataques», ha declarado exactamente.

Según dice, el programa le permitió enfrentarse a situaciones muy exigentes, especialmente cuando fue objeto de críticas o comentarios que la calificaban de provocadora. Aun así, defendió que siempre reaccionó a los ataques y que aquel contexto formaba parte de la dinámica propia del proyecto.

Fue precisamente en ese entorno donde surgió su relación con Belén Esteban. Ambas encontraron puntos en común durante la convivencia y, con el paso de las semanas, su vínculo se fue fortaleciendo hasta convertirse en una de las alianzas más visibles del programa. «Conectamos muchísimo en el reality. Sentíamos que teníamos cosas parecidas, nos apoyamos bastante», comenta.

El motivo de la ruptura

A pesar de aquella cercanía que mostraron durante un tiempo, la propia Ylenia Padilla ha explicado ahora que el vínculo entre ambas estuvo muy condicionado por el contexto televisivo en el que se conocieron. Es decir, aunque todo el mundo pensaba que sí, realmente no eran amigas.

Durante la entrevista, la ex concursante ha sido clara al describir cómo evolucionó su relación con Belén Esteban una vez finalizado el programa. Según relató, aunque entre ellas existía cariño y se apoyaron en numerosas ocasiones durante su etapa en televisión, la relación personal fuera de las cámaras fue mucho más limitada de lo que el público podía imaginar.

Ylenia sostiene que, tras el final del Gran Hermano VIP y el paso del tiempo, ambas apenas coincidieron fuera del ámbito profesional. En su relato, dejó entrever que el contacto se fue diluyendo de forma natural a medida que su presencia mediática también disminuía.

De acuerdo con su versión, la ruptura de su amistad no se debió a un conflicto concreto ni a un enfrentamiento directo. Más bien, respondió a la naturaleza de una relación que nació en un entorno muy específico y que perdió intensidad cuando desapareció el contexto que la había propiciado.

‘Gandía Shore’, un proyecto importante

Más allá del conflicto con Belén Esteban, la entrevista en ¡De Viernes! también ha servido para que Ylenia Padilla valore el papel que jugaron los realities en su vida. Uno de los temas que surgió durante la conversación fue su paso por Gandía Shore, el programa que la dio a conocer al gran público y que marcó su imagen pública durante años.

Preguntada por si se arrepiente de cómo se mostró en aquel formato, Ylenia respondió con una reflexión más madura sobre aquella etapa. Según dice, considera que aquella experiencia fue determinante para todo lo que vino después en su vida.

Reconoce que, si no hubiera participado en aquel programa, probablemente no habría tenido la oportunidad de vivir determinadas experiencias ni de aprender algunas lecciones importantes. También señala que, pese a las críticas que generó su comportamiento en aquel momento, la participación le abrió puertas profesionales. Ahora que ha vuelto a la tele le toca pensar y elegir si el comportamiento que llevó en Gandía Shore es realmente beneficioso.