La rutina de Marta Ortega (42 años) para estar en forma: «Hago una tabla normal y pilates. Me encanta no haber perdido el contacto con la hípica porque me ha aportado muchísimo»

Marta Ortega ha conseguido hacerse un nombre propio al frente de uno de los mayores grupos textiles del mundo. La presidenta de Inditex compagina sus responsabilidades profesionales con su vida familiar y una afición que la ha acompañado desde hace muchos años: la hípica.

Durante su última entrevista, la empresaria gallega ha compartido algunos detalles de su rutina, los ejercicios que practica para mantenerse en forma y la importancia que sigue teniendo para ella el mundo de los caballos.

A sus 42 años, ocupa una posición destacada en la industria internacional de la moda. Desde La Coruña, donde tiene su sede el grupo Inditex, dirige una compañía que continúa ampliando su influencia y protagonizando algunos de los movimientos más relevantes del sector. Sin embargo, su trayectoria no comenzó directamente en los despachos.

Antes de asumir las máximas responsabilidades, trabajó en una tienda de Zara en Londres mientras estudiaba y pasó posteriormente por distintos departamentos de la empresa para conocer desde dentro el funcionamiento del negocio familiar.

Pilates y mucho ejercicio

La empresaria ha explicado que no sigue una rutina especialmente complicada para mantenerse en forma. Su jornada comienza con algo de actividad física, una costumbre que intenta conservar pese a las exigencias de su trabajo y sus responsabilidades familiares.

«Hago una tabla normal y pilates», ha contado en Vogue. Una combinación con la que procura mantenerse activa y cuidar su condición física sin necesidad de dedicar una parte excesiva de su día al entrenamiento.

Después de hacer ejercicio, su plan continúa con una actividad muy habitual para muchas madres: llevar a sus hijos al colegio antes de dirigirse al trabajo. Una organización que le permite compaginar sus obligaciones profesionales con la atención a su familia, uno de los aspectos que más importancia tienen para ella.

Al terminar la jornada, Marta Ortega tampoco parece necesitar grandes planes para desconectar. Según ha explicado, cuando llega a casa prefiere dedicar un rato a la lectura antes que sentarse delante del televisor. Una afición que le permite encontrar un espacio de tranquilidad después de un día de trabajo.

La hípica, la pasión de Marta Ortega

Si hay una afición que ha marcado especialmente la vida de Marta Ortega, esa es la hípica. Durante muchos años, la empresaria practicó la equitación a nivel competitivo y participó en pruebas de salto de obstáculos. Una disciplina que exige constancia, preparación física y una dedicación que no siempre resulta fácil de compatibilizar con otras responsabilidades.

«Competí en salto de obstáculos durante muchos años», ha recordado. Sin embargo, con el paso del tiempo, el crecimiento de sus obligaciones profesionales y la llegada de sus hijos hicieron que tuviera que reducir considerablemente su actividad deportiva.

A pesar de haber dejado atrás aquella etapa competitiva, Marta Ortega no ha perdido su vínculo con el mundo de los caballos. «Me encanta no haber perdido el contacto con ese mundo. Me ha aportado muchísimo durante mucho tiempo», ha reconocido.

Para ella, la equitación tiene además unas particularidades que la diferencian de otras disciplinas deportivas. El rendimiento no depende exclusivamente de la preparación de quien monta, sino del estado físico y de la respuesta del animal.

«Cualquier deportista debe estar en forma, pero en este caso tanto tú como el caballo tenéis que estar al máximo nivel. No es una raqueta ni un balón: está vivo y depende de ti», ha reflexionado. Una explicación que permite entender por qué la hípica ha ocupado un lugar tan importante en su vida y por qué sigue sintiendo una conexión especial con ese entorno.

Una carrera profesional que disfruta cada día

La moda es otra de las grandes pasiones de la presidenta de Inditex. Su trabajo le permite estar en contacto permanente con las tendencias, los diseñadores y los equipos creativos que participan en el desarrollo de las distintas marcas del grupo.

Lejos de presentar sus responsabilidades como una obligación, Ortega reconoce que disfruta de su actividad profesional. «Hago un trabajo con el que disfruto cada día y comparto jornada con profesionales increíbles», ha asegurado.

También considera fundamental la posibilidad de desarrollar su carrera desde La Coruña, una ciudad que le permite permanecer cerca de sus seres queridos. «Poder dedicarme a esto en una ciudad que me permite estar cerca de los míos es un privilegio enorme. Y no solo de mis hijos, sino de toda mi familia, que me ayuda una barbaridad», ha añadido.

Su manera de entender la moda

Durante la entrevista, Marta Ortega también ha reflexionado sobre su visión de la industria textil y el papel que desempeña Inditex en un mercado cada vez más competitivo. Para la empresaria, la moda es una forma de expresión personal que no debería estar limitada por el poder adquisitivo.

«La moda es un lenguaje compartido. La forma en que lo hablas es lo que marca la diferencia entre unas personas y otras», ha explicado. También ha mostrado su respeto por los diseñadores y las grandes casas de moda, de cuyo trabajo reconoce sentirse admiradora.

En este sentido, ha querido dejar claro que Zara no pretende convertirse en una firma de lujo, pese a las colaboraciones con nombres destacados de la industria. «Estamos muy lejos de querer ser una marca de lujo. Las casas de lujo hacen un trabajo admirable y nos inspiran muchísimo a todos, pero no queremos cambiar la esencia de Zara», ha señalado.