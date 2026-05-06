El restaurante de Madrid donde podrías encontrarte al Rey Felipe: un peruano con menú degustación por 39€

En una ciudad como Madrid, donde la oferta gastronómica no deja de crecer y reinventarse, hay locales que trascienden las modas pasajeras y se consolidan como auténticos referentes. Uno de ellos es Inti de Oro, un restaurante peruano con una larga trayectoria que, más allá de su relevancia histórica, ha logrado atraer a una clientela muy diversa, incluido Su Majestad Felipe VI.

La presencia de la cocina peruana en España es hoy habitual, pero no siempre fue así. Hace varias décadas, encontrar un restaurante especializado en esta gastronomía era una rareza, incluso en grandes capitales. En ese contexto, Inti de Oro abrió sus puertas en Madrid, convirtiéndose en el primer peurano de la capital.

Este carácter pionero ha marcado su evolución y su identidad. A lo largo de los años, el restaurante ha sabido mantener la esencia de la cocina peruana tradicional, al tiempo que se adaptaba a los gustos del público europeo. Su permanencia en el tiempo no es casualidad, sino el resultado de una propuesta sólida basada en la calidad del producto, el respeto por las recetas originales y una ejecución cuidada.

El local del Barrio de Las Letras, considerado el más emblemático de todos los que componen la marca, conserva ese aire de autenticidad que lo ha convertido en un clásico. Situado en una de las zonas con mayor tradición cultural de Madrid, se ha integrado en el paisaje gastronómico madrileño como una parada obligatoria para quienes buscan una experiencia culinaria diferente.

El restaurante preferido del Rey

A pesar de la intensidad de su agenda oficial, Felipe VI procura reservar momentos para actividades personales que le permitan desconectar. Entre ellas, la gastronomía ocupa un lugar destacado. Compartir una comida con amigos o con su entorno más cercano se ha convertido en una de sus formas habituales de ocio, alejadas del protocolo que marca su día a día institucional.

En ese contexto, Inti de Oro ha pasado a ser uno de sus destinos recurrentes. Según los datos que hemos recogido en OKDIARIO, el monarca ha visitado el restaurante en varias ocasiones, eligiéndolo como punto de encuentro informal. Este tipo de salidas, discretas y sin gran despliegue mediático, reflejan una faceta más cercana del jefe del Estado, que busca espacios donde poder disfrutar con normalidad.

Platos famosos y mucho sabor

La carta de Inti de Oro es amplia y variada, pero hay platos que se han convertido en auténticos emblemas de la casa. Entre ellos destaca el ceviche, uno de los grandes iconos de la gastronomía peruana. Elaborado a base de pescado fresco marinado en zumo de lima, acompañado de ají, cebolla morada y guarniciones tradicionales como el choclo o el camote, ofrece una combinación de sabores intensos y equilibrados.

Este plato, que ha conquistado paladares en todo el mundo, es también uno de los favoritos del Rey cuando visita el restaurante. A él se suma el pisco sour, el cóctel más representativo de Perú, cuya mezcla de pisco, lima, clara de huevo y azúcar logra un resultado fresco y característico. La combinación de ambos se ha convertido en una elección habitual para quienes buscan una experiencia auténtica.

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Más allá de estos clásicos, el restaurante ofrece numerosas opciones pensadas para compartir. Platos como el pulpo al olivo, las yuquitas fritas, los choros a la chalaca o los tequeños permiten explorar diferentes matices de esta cocina, marcada por la fusión de influencias indígenas, españolas y asiáticas.

Una propuesta asequible para todos

Uno de los aspectos más llamativos de Inti de Oro es su capacidad para combinar calidad y accesibilidad. En un momento en el que la alta cocina suele asociarse a precios elevados, el restaurante ofrece una degustación por 39 euros que permite recorrer buena parte de su propuesta gastronómica.

Este menú incluye una selección de entrantes fríos, platos calientes y postre, configurando una experiencia completa que facilita el acercamiento a la cocina peruana, tanto para quienes la prueban por primera vez como para los ya iniciados. La posibilidad de compartir varios platos añade un componente social que encaja con la esencia de esta gastronomía.

El equilibrio entre tradición, calidad y precio razonable explica, en gran medida, la longevidad del restaurante. No se trata sólo de atraer a nuevos clientes, sino de mantener una base fiel que valora la coherencia de la propuesta a lo largo del tiempo. En ese sentido, la presencia recurrente del Rey no hace más que reforzar una reputación construida durante décadas.

En definitiva, Inti de Oro representa mucho más que un restaurante: es un testimonio vivo de la evolución de la cocina peruana en Europa y un ejemplo de cómo la constancia y el respeto por la tradición pueden convertir un proyecto en un referente. Un lugar donde, entre ceviches y pisco sour, no resulta extraño cruzarse con uno de los rostros más conocidos del país en busca de un momento de tranquilidad.