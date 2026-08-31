La reflexión de Matilde Mourinho, hija del entrenador del Real Madrid: «Me ha transmitido que se puede ser un líder fuerte sin dejar de ser amable y educado»

La diseñadora portuguesa, Matilde Mourinho, es la hija de uno de los entrenadores de fútbol más reconocidos en la actualidad, José Mourinho. Aunque la vida de Matilde se encuentra alejada de este deporte, ya que ha elegido el camino de la moda, en concreto, la joyería. La empresa de la diseñadora fue bautizada en el año 2020 bajo el nombre de Matilde Jewellery y se ha convertido en una firma que ha conseguido hacerse con un hueco en el sector gracias a una propuesta que combina diseño contemporáneo, lujo y sostenibilidad.

Matilde Mourinho nació en 1996 y estudió en la Creative Direction en el London College of Fashion. Sus estudios fueron la base que determinó su futuro, ya que después se especializó en emprendimiento en el Condé Nast College of Fashion & Design de Londres y fue durante su formación cuando comenzó a desarrollar una visión propia sobre la industria de la joyería y sobre la necesidad de buscar alternativas más responsables a los tradicionales métodos de producción.

La nueva forma de ver la joyería

La diseñadora de joyas mantiene su plataforma online de Matilde Jewellery desde hace casi siete años con el objetivo de crear piezas de joyería fina que mantengan el atractivo y la calidad asociados al lujo, pero reduciendo su impacto medioambiental y social. Esta marca utiliza oro 100% reciclado y diamantes cultivados en laboratorio. Además, apuesta por procesos transparentes y embalajes más respetuosos con el medioambiente. La propia firma detalla que su propósito es garantizar una alternativa más sostenible a la joyería tradicional sin renunciar al diseño. Una propuesta que ha permitido a la fundadora posicionarse dentro de una nueva generación de firmas de joyería que buscan responder a un consumidor cada vez más interesado en conocer el origen de los materiales que compra.

¿Cómo es el diseño?

La identidad de Matilde Jewellery está vinculada a los orígenes portugueses de la diseñadora. Matilde asegura que su inspiración procede de las playas de Portugal, Lisboa y los llamativos azulejos que forman parte del paisaje del país. Esto desemboca en un resultado con piezas estéticas contemporáneas y atemporales, que se han pensado para integrarse en el día a día. La firma cuenta ahora con diferentes líneas, entre las que se encuentran Core Collection, Heritage Collection y Matilde Men’s; incluso recoge propuestas más recientes dentro de Matilde Daily.

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La colección especial

En el año 2025, la marca celebró su quinto aniversario con una colección de edición limitada llamada Five Stones, que representó los cinco primeros años de trayectoria de la aclamada firma. La pieza central incluía cinco diamantes de diferentes tallas, cada uno asociado a uno de esos años. Además, el aniversario confirma la evolución de un proyecto que comenzó durante uno de los momentos más complicados para el sector de la moda, la pandemia, y que ha conseguido consolidarse con una identidad propia.

Una firma con prestigio

Matilde Jewellery ha ido creciendo con el paso de los años y su prestigio se vislumbra entre las personalidades reconocidas que han lucido sus diseños. Entre ellas se encuentran Kate Hudson y Kylie Minogue, o figuras vinculadas a la realeza británica, como Amelia Windsor. A su vez, esta marca ha recibido reconocimiento dentro de la industria joyera y cuenta con el Butterfly Mark, una certificación vinculada a estándares de sostenibilidad, innovación y responsabilidad en el sector del lujo.

El apoyo de su padre

El apellido de la joven despierta asociaciones con el fútbol, pero Matilde ha tratado de construir una identidad profesional propia e independiente. José Mourinho, su padre, ha mostrado públicamente su apoyo al proyecto e incluso luce piezas de la línea masculina de la firma. La diseñadora destaca en todo momento la influencia de su madre, Matilde Faria, sobre todo en los aspectos creativos relacionados con las sesiones fotográficas y los eventos de la marca.

Por lo tanto, Matilde Mourinho ha encontrado su propio territorio en la industria de la moda y representa a esa nueva generación de diseñadores que entiende el lujo desde una perspectiva diferente, es decir, con piezas duraderas, diseño contemporáneo y mayor preocupación por el origen de los materiales.