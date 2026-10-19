Rafa Nadal y Mery Perelló celebran siete años de casados: ¿recuerdas cómo fue su boda?

Rafa Nadal y Mery Perelló están de celebración. Este lunes, 19 de octubre, el matrimonio cumple siete años de casados. Fue en 2019 cuando decidieron dar un paso más en su historia de amor y convertirse en marido y mujer. Desde sus comienzos, ambos han procurado mantener su vida privada alejada de los focos, haciendo de la discreción una de sus principales señas de identidad. Sin embargo, su enlace fue una excepción a esta regla no escrita y despertó una enorme expectación en nuestro país, convirtiéndose en uno de los enlaces más comentados de aquel año.

La boda dejó numerosos detalles para el recuerdo: desde los vestidos de la novia hasta el exclusivo enclave elegido para darse el «sí, quiero», pasando por la extensa lista de invitados que los acompañaron en un día tan especial. Ahora, siete años después de aquella inolvidable jornada, desde COOL consideramos que es el momento perfecto para echar la vista atrás y conocer cuánto recuerdan nuestros lectores de dicho enlace. ¿Cuántos detalles conoces de la ceremonia? Participa en nuestro test, pon a prueba tu memoria y demuestra cuánto sabes sobre uno de los días más importantes en la vida de Rafa Nadal y Mery Perelló.