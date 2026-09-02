Portadas de revistas: de la histórica despedida al rey Harald a la exótica luna de miel de Makoke

El regreso a la rutina después del verano también se nota en los quioscos. Este miércoles 2 de septiembre, las principales revistas del corazón vuelven a poner sobre la mesa sus grandes historias de la semana con una combinación de actualidad internacional, exclusivas, romances y protagonistas habituales de la crónica social.

Entre las cuatro portadas destaca especialmente una noticia que ha adquirido dimensión internacional: la muerte del rey Harald de Noruega. La despedida del monarca ocupa un lugar privilegiado en varias de las publicaciones, aunque cada una aborda el acontecimiento desde una perspectiva diferente.

La despedida de Harald de Noruega

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La portada de ¡HOLA! tiene un marcado carácter institucional y emocional. Una imagen del cortejo fúnebre ocupa el centro de la primera página, mientras que la publicación pone el foco en el final del reinado de Harald y en el comienzo de una nueva etapa para la monarquía noruega.

La revista también dirige la mirada hacia Haakon VIII y Mette-Marit, llamados a asumir el protagonismo de esta nueva fase. El mensaje que transmite la portada es el de una familia real que afronta un momento histórico mientras se despide de uno de sus miembros más veteranos.

La luna de miel de Makoke y Gonzalo

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Mucho más veraniega es la propuesta de Semana, que convierte a Makoke y Gonzalo en sus grandes protagonistas. La pareja aparece disfrutando de su viaje por Vietnam y Camboya, un destino elegido para celebrar su luna de miel.

Las fotografías muestran el lado más relajado de ambos y sirven como contrapunto al tono solemne de la actualidad noruega. En la misma portada, la revista también reserva espacio para Harald y para Edmundo Arrocet, que vuelve a ocupar titulares por sus declaraciones sobre su situación personal.

Las grandes fortunas

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Lecturas cambia de registro y propone un recorrido por algunos de los nombres con mayor poder económico e influencia en el mundo de la música y el cine. Su portada plantea una mirada hacia el patrimonio de grandes celebridades y hacia la forma en que han construido sus respectivas fortunas.

El número también incluye otros asuntos de actualidad, como las vacaciones de Roberto Leal y el nuevo proyecto gastronómico de Messi en Barcelona, además de hacerse eco del último adiós al monarca noruego.

La polémica llegada de Tessa

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Por último, Diez Minutos apuesta por una historia más cercana a la crónica social española. Mar Flores y Terelu Campos comparten protagonismo en una portada centrada en su nueva realidad familiar y en el vínculo que las une a través de la siguiente generación.

La revista completa sus principales temas con Sara Carbonero, que encara un año especialmente complicado, y con la nueva etapa de la familia real noruega.

El quiosco de este miércoles ofrece un retrato muy variado de la actualidad del corazón: la solemnidad de una monarquía que cambia de capítulo convive con lunas de miel, grandes fortunas y nuevas historias familiares. Un comienzo de septiembre que demuestra que, tras el paréntesis estival, la prensa rosa regresa con fuerza.