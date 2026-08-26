Portadas de revistas: de las vacaciones de Tamara Falcó e Íñigo Onieva a la separación de Carlos Latre

Último miércoles de revistas del mes de agosto, pero las vacaciones para algunos de nuestros VIP aún no han terminado. Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han mantenido todo el verano en un discreto segundo plano, por lo que el destino de sus días de descanso ha sido todo un misterio. Hasta ahora, que Diez Minutos ha publicado en exclusiva unas fotografías en las que aparece el matrimonio en Sotogrande. Además, la revista también ha desvelado cómo están siendo las vacaciones en la playa de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz junto a sus dos hijos.

En el nuevo número, la revista también ha sacado a la luz las últimas fotografías de Vicky Martín Berrocal y Javier, el hombre con el que se le ha relacionado sentimentalmente en las últimas semanas. Por otro lado, tampoco han querido dejar pasar las recientes declaraciones de Ester Expósito en las que se ha sincerado como nunca sobre su momento más feliz junto a Mbappé. «El amor para mí es muy importante», ha dicho.

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Por otro lado, la revista Semana ha centrado su última portada en el estado de salud de Edmundo Arrocet, quien ha desvelado que está especialmente preocupado porque le han visto una mancha y un bulto en un riñón. Además, también han informado en exclusiva de la ruptura de Carlos Latre y Yolanda Marcos, tras 25 años juntos, así como han analizado las incógnitas que hay detrás de la inesperada vuelta de Harry y Meghan a Inglaterra y han despedido a Juan Tamariz, uno de los magos más emblemáticos de nuestro país.

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Lecturas ha publicado en exclusiva unas fotografías de Susanna Griso disfrutando de una escapada a Cádiz junto a su marido y sus hijos. En ellas, aparece luciendo un bikini blanco y negro que ha dejado al descubierto el tipazo espectacular que posee a sus 56 años. Al mismo tiempo, la revista también ha expuesto las claves del polémico retorno de Harry y Meghan al Reino Unido y ha contado cómo ha sido la espectacular fiesta que ha organizado Madonna en Grecia por su cumpleaños.

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Por último, el número de ¡Hola! de esta semana ha llegado al quiosco con una entrevista muy especial de Elsa Pataky con motivo de su 50º cumpleaños. «Si pudiera enviarle un mensaje a aquella Elsa de Al salir de clase, le diría que todo pasa, tanto lo bueno como lo malo», expresaba.

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Además, José Manuel Soto y su familia han concedido una entrevista a la revista en su paraíso de Huelva. Sin olvidar que también han dejado un hueco en su portada para Harry, Meghan y su regreso al Reino Unido.