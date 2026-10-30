Joaquín Torres anuncia que se retira tras sobrevivir al accidente de Urda: «Necesito reponerme del impacto físico y emocional de esta tragedia»

El conocido arquitecto, Joaquín Torres, viajaba en uno de los trenes implicados en el grave accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido el pasado miércoles 28 de octubre, del que consiguió salir con vida. Dos días después del siniestro, que ha dejado 69 fallecidos y más de 180 heridos, ha querido pronunciarse públicamente para expresar sus condolencias a las víctimas y explicar cómo se encuentra tras lo sucedido.

A través de un comunicado dirigido a los medios de comunicación, Torres ha reconocido que la experiencia le ha dejado profundamente afectado y ha anunciado que se apartará temporalmente de la exposición pública. «Habiendo vivido en primera persona este devastador suceso, me invade un profundo sentimiento de consternación», señala en el escrito, en el que también pide sensibilidad ante el sufrimiento de las familias que han perdido a sus seres queridos.

El arquitecto ha querido dejar claro que necesita tiempo para asimilar lo ocurrido y recuperarse de sus consecuencias. «En este momento necesito un tiempo de descanso y estricta privacidad para asimilar lo vivido y reponerme del impacto físico y emocional de esta tragedia», explica. Una petición con la que pretende alejarse durante un tiempo de los medios y de cualquier compromiso público.

Torres también ha hecho un llamamiento a la prudencia y al respeto, especialmente ante la repercusión mediática que está teniendo el accidente. «Este es un momento que requiere de toda nuestra empatía, silencio solidario y discreción», ha escrito, reclamando que se eviten las especulaciones y la sobreexposición de quienes están atravesando las consecuencias del siniestro.

Su relato tras salir ileso del accidente

El mismo día del accidente, Joaquín Torres intervino en directo en varios programas de televisión para contar lo que había vivido. Viajaba en el vagón cinco y, según relató, se encontraba en el baño cuando se produjo el impacto. Esa circunstancia pudo ser determinante para que saliera con vida, aunque sufrió una luxación de cadera.

El arquitecto describió momentos de enorme confusión, con pasajeros heridos, gritos y escenas de desesperación. También contó que trató de ayudar a otras personas tras salir del tren y que llegó a sostener a una mujer gravemente herida que terminó falleciendo.