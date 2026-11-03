Joan Manuel Serrat, cantante español (82 años): «Mi padre era un obrero y mi madre tenía que coser pijamas para complementar el sueldo»

Aunque parece que por él no pasen los años, gracias a lo presente que están siempre sus canciones, Joan Manuel Serrat ya tiene 82. El cantante y autor de canciones tan conocidas como Mediterráneo sigue dando a conocer su música y también concede entrevistas donde se abre en canal y habla de su vida, niñez y familia.

En una entrevista al periodista Iñaki Gabilondo, Joan Manuel Serrat da gracias a los premios y reconocimientos y destacó que nació y vivió en el Poble Sec, barrio de Barcelona, recordando a sus padres. «Tengo un recuerdo extraordinario de mi familia creo que todos somos resultado de lo que nos ha ocurrido pero extraordinariamente importante ha sido mi familia, vengo de una familia humilde, mi padre era un obrero y mi madre tenía que coser pijamas para complementar el sueldo», comentó. El cantautor recuerda lo bien que lo pasó en el pueblo de su madre, Viana, en Navarra, allí estaba en un ambiente rural bastante distinto al barrio de Barcelona donde aprendió a pescar cangrejos con la mano.

Los estudios de Joan Manuel Serrat

Además de recordar a sus padres, en esta entrevista en profundidad, el cantante también cita qué estudió: por un lado, el bachiller laboral superior de tornero en la Universidad Laboral de Tarragona y luego se sacó el título de perito agrícola, luego biología en la universidad, y fue dando tumbos, “lo estudié por romanticismo porque realmente pero ya jugaba con la guitarra ligar”.

Fue en tercero de biología cuando trabajando como becario en el centro pirenaico de biología experimental en Jaca y a la vez también cantaba, abandono los estos estudios para dedicarse totalmente a la música.

Premio Princesa Asturias de las Artes

Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, el cantautor en la charla con el periodista Iñaki Gabilondo para repasar su trayectoria vital y profesional ante el público. Joan Manuel Serrat ha sido una de las figuras más destacadas de la canción moderna, sobre todo influenciando de manera significativa gracias a su música tanto a España como América Latina.

Algunos de sus discos, como Mediterráneo, En tránsito, Cada loco con su tema, Utopía, Banda o Mi niñez están considerados clásicos de la canción de autor. Entre otras distinciones, ha recibido el Premio Nacional de Músicas Actuales (2010), el Grammy Latino a la persona del año (2014) y el Premio Odeón de Honor (España, 2022).

El diálogo es la esperanza

Serrat también hace mención en la entrevista de los tiempos convulsos que vive la sociedad, de esta manera reivindica el diálogo como la esperanza, «creo que no hay otra manera de andar. El diálogo se basa en la tolerancia es que hablan dos como mínimo y te tengo que escuchar. Si yo no te escucho no hay diálogo».

Costa brava, la inspiración de las canciones de Joan Manuel Serrat

En general, la Costa Brava ha servido de inspiración para que el cantautor Joan Manuel Serrat pudiera crear diversas canciones. Y concretamente hay un pueblo de esta costa que sobre todo dice mucho de sus canciones. Calella de Palafrugell conserva la esencia de los antiguos pueblos marineros, con casas blancas de poca altura, contraventanas de madera pintadas en verde o azul, callejuelas estrechas que desembocan en el mar y pequeñas playas de aguas transparentes.

Pasear por sus rincones permite descubrir un paisaje mediterráneo que combina tradición, naturaleza y una atmósfera tranquila difícil de encontrar en otros destinos muy visitados del litoral catalán.

Los hijos de Joan Manuel Serrat

Tiene tres hijos. Manuel Serrat Domènech, conocido como Queco, nacido en 1969, fruto de su relación con la modelo Mercedes Domènech. María Serrat Tiffón, nacida en 1979, hija de Serrat y Candela Tiffón. Estudió Farmacia y Periodismo, y Candela Serrat Tiffón, nacida en 1986, también hija de Candela Tiffón. Es actriz, y ahora es conocida por series y obras de teatro.

Candela ha interpretado personajes en series de Televisión Española como Celia Silva en Seis Hermanas. También en la serie Caronte de Prime Video. Además, en el 2022, se unió al elenco de Servir y proteger, producción de Televisión Española. Por otro lado, en la gran pantalla ha realizado su aparición para largometrajes como Yerma y Saben aquel.