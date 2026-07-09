Playas kilométricas y un paseo marítimo único: el pequeño pueblo pesquero donde desconecta Patricia Pardo

Hay lugares capaces de detener el tiempo. Rincones donde el ruido parece quedar atrás y donde el paisaje invita a bajar el ritmo para disfrutar de lo esencial. Para la periodista Patricia Pardo, uno de esos refugios tiene nombre propio: Villagarcía de Arosa, una localidad gallega estrechamente vinculada a sus raíces familiares y que se ha convertido también en uno de los destinos favoritos de su marido, Christian Gálvez.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2022, aprovecha siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten para regresar a este enclave de las Rías Bajas. Allí encuentran un escenario completamente diferente al de sus intensas agendas laborales, marcadas por la exposición pública y el constante foco mediático.

En Villagarcía de Arosa, el mar, la naturaleza y la vida tranquila ofrecen el contrapunto perfecto a una rutina desarrollada habitualmente ante las cámaras.

Situada en la provincia de Pontevedra, la ciudad vive mirando a la ría de Arosa. El Atlántico marca aquí el pulso diario, condicionando paisajes, costumbres y una forma de vida estrechamente ligada al entorno marítimo. Paseos junto al agua, embarcaciones pesqueras, jardines abiertos al mar y amplias zonas verdes configuran una imagen que combina tradición y modernidad sin perder su identidad.

Un paisaje bañado por el mar

Uno de los grandes atractivos de Villagarcía de Arosa es su estrecha relación con el mar. La localidad ha sabido integrar su tradición marinera con una oferta de ocio y espacios públicos que permiten disfrutar de la costa durante todo el año.

El paseo marítimo constituye uno de sus principales símbolos. A lo largo de varios kilómetros, vecinos y visitantes recorren una franja litoral que conecta diferentes puntos de la ciudad y ofrece vistas privilegiadas de la ría. Palmeras, zonas ajardinadas y espacios abiertos acompañan un recorrido que invita a caminar sin prisas mientras el horizonte se funde con el océano.

La sensación de amplitud es una de las características más valoradas por quienes visitan la zona. Frente a otros destinos más saturados, Villagarcía conserva una atmósfera relajada donde la presencia constante del agua y los espacios naturales favorecen la desconexión.

No resulta extraño que Patricia Pardo haya manifestado en distintas ocasiones el cariño que siente por esta tierra, un vínculo que mantiene intacto pese a sus obligaciones profesionales en Madrid.

La playa de Compostela

Entre los espacios más conocidos destaca la playa de Compostela, considerada uno de los grandes tesoros urbanos de la localidad. Se trata de un extenso arenal que supera los dos kilómetros de longitud y que discurre paralelo al paseo marítimo, convirtiéndose en una de las estampas más reconocibles de Villagarcía de Arosa.

Las aguas tranquilas de la ría favorecen el baño y permiten disfrutar de la playa en un entorno especialmente seguro y agradable para familias. Durante los meses de verano, el lugar se llena de actividad, aunque sin perder el ambiente sereno que caracteriza a la zona.

Muy cerca se encuentran otros arenales igualmente apreciados por residentes y visitantes. La playa de Bamio y la de Preguntoiro destacan por sus aguas calmadas, su arena fina y las magníficas vistas que ofrecen hacia distintos puntos de la ría. Son espacios donde la naturaleza mantiene un protagonismo absoluto y donde todavía es posible encontrar rincones alejados de las grandes aglomeraciones.

Un pueblo muy bien conectado

La ubicación estratégica de Villagarcía de Arosa permite además acceder con facilidad a otros destinos muy conocidos de las Rías Bajas. A pocos kilómetros se encuentran algunos de los arenales más visitados de Galicia, lo que convierte a la ciudad en un excelente punto de partida para recorrer la comarca.

Entre ellos sobresale la playa de A Lanzada, famosa por sus varios kilómetros de arena blanca y por un oleaje más abierto que atrae tanto a bañistas como a aficionados a los deportes acuáticos. También destacan las playas de O Grove y los parajes naturales de la cercana isla de Arosa, un entorno privilegiado caracterizado por sus aguas cristalinas y su riqueza paisajística.

La cercanía de todos estos espacios permite combinar jornadas de descanso con excursiones de corta distancia, una posibilidad que valoran especialmente quienes buscan disfrutar de la naturaleza sin necesidad de realizar grandes desplazamientos.

Historia, patrimonio y tradición

Más allá de sus atractivos naturales, Villagarcía de Arosa conserva un importante patrimonio histórico que ayuda a comprender la evolución de la ciudad a lo largo de los siglos. Iglesias, casas señoriales y antiguos pazos recuerdan el peso que tuvieron las grandes familias nobiliarias en el desarrollo de la comarca.

Entre los edificios más destacados figura el Pazo de Rubianes, uno de los enclaves patrimoniales más conocidos de la zona. Rodeado de jardines y viñedos, este conjunto histórico mantiene una estrecha relación con la tradición vitivinícola de las Rías Bajas y constituye uno de los principales referentes culturales del municipio.

La combinación de patrimonio, gastronomía y naturaleza contribuye a explicar el atractivo de una ciudad que ha sabido preservar su esencia. El marisco procedente de la ría, la calidad de los productos locales y la hospitalidad característica de la zona completan una oferta que atrae cada año a miles de visitantes.