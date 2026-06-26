Capri vuelve a convertirse en el escenario elegido por las celebridades para disfrutar de unos días de descanso. En esta ocasión, quienes han acaparado la atención han sido Álvaro Morata y Alice Campello, que continúan disfrutando de sus vacaciones en la isla italiana tras retomar su relación. La pareja ha sido fotografiada en una conocida pizzería de la zona, una imagen compartida por el propio establecimiento que refleja el momento de tranquilidad y complicidad que viven lejos del foco mediático.

La instantánea muestra a ambos disfrutando de una comida en un ambiente relajado, rodeados del encanto característico de Capri, uno de los destinos más exclusivos del Mediterráneo. La isla italiana vuelve a reunir este verano a numerosas personalidades del deporte y del mundo del espectáculo, consolidándose como uno de los lugares favoritos para desconectar durante la temporada estival.

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El llamativo cambio de look de Morata

Más allá del plan gastronómico, hay un detalle que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores: el nuevo aspecto del futbolista. Morata ha sorprendido con un cambio de imagen al teñirse el pelo de un tono mucho más claro de lo habitual, un estilo muy similar al que luce Alice Campello. La coincidencia en el color del cabello ha llamado la atención de muchos usuarios en redes sociales, donde la fotografía no ha tardado en generar comentarios.

El delantero deja atrás así su imagen habitual y apuesta por un look más veraniego, una transformación que aporta un aire renovado a su estilo. Aunque se trata de un cambio estético, el detalle ha sido suficiente para convertirse en uno de los aspectos más comentados de la publicación compartida por el restaurante.

La fotografía llega en un momento especialmente significativo para la pareja. Después de varios meses marcados por rumores sobre su relación y de confirmar su reconciliación, Morata y Campello vuelven a dejarse ver disfrutando de su tiempo juntos. Durante las últimas semanas han compartido distintos momentos familiares y de ocio, transmitiendo una imagen de estabilidad y normalidad tras una etapa de gran exposición mediática.

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El restaurante elegido para la ocasión fue una tradicional pizzería de Capri, donde el futbolista aparece compartiendo mesa en un ambiente informal y alejado de los compromisos deportivos. Una escena cotidiana que deja ver la faceta más personal del capitán de la selección española, disfrutando de la gastronomía italiana junto a su familia en uno de sus destinos habituales de vacaciones.

En cuanto al estilismo, Alice Campello mantiene la línea elegante y natural que caracteriza sus apariciones públicas, con un look sencillo y veraniego acorde con el entorno. Morata, por su parte, acapara el protagonismo con su inesperado cambio capilar, un detalle que ha terminado convirtiéndose en el principal foco de atención de una imagen que, en cuestión de horas, ha comenzado a circular ampliamente por redes sociales y diferentes perfiles dedicados a la actualidad del corazón.

Una vez más, Capri se confirma como el refugio estival de numerosas caras conocidas y el escenario perfecto para instantáneas que, aunque surgen de la más absoluta normalidad, terminan despertando un enorme interés. Entre paseos, buena gastronomía y un llamativo cambio de imagen, Álvaro Morata y Alice Campello vuelven a convertirse en protagonistas de la actualidad social.