El homenaje que podría devolver a Pepa Flores a la vida pública: Málaga la nombrará hija predilecta

Málaga nombrará a Pepa Flores hija predilecta y le entregará la Medalla de la Ciudad en reconocimiento a su exitosa trayectoria artística y a sus méritos. Con esa distinción, el Ayuntamiento quiere poner en valor una figura cuya relevancia trasciende los ámbitos del cine y la música, y así lo han dejado claro con su último comunicado, donde ha destacado que su biografía «no se puede circunscribir, únicamente, a su indiscutible relevancia en el mundo del cine o a sus logros en la industria de la música».

Además, subraya que «la dimensión social de su figura se antoja imprescindible para comprender la evolución social y cultural de la España de la segunda mitad del siglo XX». Asimismo, también ha querido destacar su paso de fenómeno de masas cinematográfico, bajo el nombre artístico de Marisol, a artista comprometida con una profunda conciencia social durante la Transición española, lo que consideran que convierte su legado en un referente cultural de gran valor patrimonial.

La propuesta se someterá a aprobación definitiva el próximo 29 de octubre, justo cuando se lleve a cabo la celebración del pleno municipal. Por el momento, ya cuenta con el respaldo unánime de la comisión municipal de Derechos Sociales, Cultura y otras áreas del Ayuntamiento de Málaga. Una vez concluido el proceso, se dará a conocer la fecha del acto de entrega y será entonces cuando se despeje la incógnita de si Pepa Flores romperá con su habitual discreción para reaparecer públicamente en una ceremonia de estas características.

Y es que cabe recordar que, desde que decidió alejarse de la vida pública, la artista ha mantenido un perfil bajo y no ha participado en actos institucionales de este tipo. Tanto es así que en el año 2020, sus hijas, María Esteve, Celia Flores y Tamara Gades, recogieron el Goya de Honor que se le otorgó a la artista en su representación.

«Hace más de 30 años que nuestra madre tomó la firme decisión de apartarse de los focos para siempre y hoy, emocionada, contenta y muy agradecida a la Academia, a los compañeros y a la cantidad de mensajes bonitos que está recibiendo estos días, nos está viendo delante de una televisión grande en un lugar tranquilo», pronunció María por aquel entonces. Una emotiva escena que, tal vez, se repita de nuevo si Pepa Flores decide que sus hijas sean las que recojan la Medalla de la Ciudad de Málaga tras ser proclamada hija predilecta de su lugar natal.

La última vez que se vio a Pepa Flores

Fue el pasado mes de mayo cuando Pepa Flores reapareció en televisión para desmentir la noticia que señalaba que estaba atravesando un complicado revés de salud a raíz de un ingreso hospitalario. Lo hizo en el programa Y ahora Sonsoles, donde aseguró «que estaba mejor que nunca».

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«Muchas gracias. A ti y a todo el mundo que se ha interesado por mí. Pero mira, hasta ahora, estoy mejor que nunca. Vivo en un sitio precioso. […] Tengo unos nietos maravillosos. Tengo aquí a mi mejor amiga, a mi hermana… Estoy rodeada de todo lo que quiero. Así es que muchísimas gracias», expresó.