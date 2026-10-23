Vuelve a Netflix una de las películas más importantes del 2025: recaudó 960 millones de dólares y en 2027 llega su secuela

La sinergia entre el mundo de los videojuegos y el cine ha llegado para quedarse, a pesar de la división que está generando el estreno de la reciente adaptación de Street Fighter. El futuro de los grandes estudios está marcado por estrenos que tienen que ver con el campo de las consolas. Desde la versión cinematográfica de Elden Ring que prepara Alex Garland a la película de la obra de Hideo Kojima, Death Stranding. Sin embargo, el largometraje que mejor ha escenificado la locura colectiva de este fenómeno fan ha sido, sin duda, una de las cintas más taquilleras del 2025: Una película de Minecraft.

Estrenada en abril del año pasado, la historia distribuida por Warner Bros. no apuntaba precisamente a un éxito rotundo. Con un presupuesto de 150 millones de dólares, el estudio, junto a la producción de Legendary Entertainment, debía superar la barrera de los 300 millones para comenzar a ser rentable. Además, los trailers promocionales no auguraban una gran calidad y la crítica la destrozó en los pases previos a su proyección en los cines. Pero contra todo pronóstico, el filme dirigido por Jared Hess (Napoleon Dynamite) se convirtió en un evento, llegando a desatar graves problemas de orden en el patio de butacas por culpa de un vídeo viral de TikTok en el que el público reaccionaba con gritos, cánticos y lanzamientos de palomitas. De hecho, algunas cadenas de cines estadounidenses impusieron ciertas advertencias de conducta, imponiendo restricciones a los menores sin supervisión adulta e incluso amenazando con avisar a la policía.

El resultado, más allá de las polémicas generadas, fue excelente para las arcas de ambas major. Una película de Minecraft recaudó 960 millones de dólares en todo el mundo y fue la quinta cinta más taquillera de su año, por delante de otros proyectos como Jurassic World: El renacer o F1: La película.

¿De qué trata ‘Una película de Minecraft’?

La historia nos pone en la piel de cuatro inadaptados –Garret Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) y Dawn (Danielle Brooks)– que, lidiando con sus problemas ordinarios, se ven transportados por un extraño portal a un extraño Mundo Exterior cúbico en el que impera una única máxima: la creatividad. Para poder volver a su hogar, deberán colaborar juntos y aprender a dominar la magia de ese ecosistema que los desafiará hasta encontrar lo realmente especial que hay dentro de cada uno de ellos.

Una película de Minecraft no ha sido sólo un éxito en los cines. Cuando llegó a la plataforma de HBO Max, alcanzó el puesto número 1 en apenas tres días, logrando un dominio internacional que le ha llevado a ser la película más vista del streaming en 47 países. Ahora, con su regreso a Netflix, más de lo mismo. El trabajo de Hess es un producto audiovisual que ha tenido una prolífica segunda vida en las marcas de vídeo bajo demanda y el catálogo de la «gran N roja» representa la cima de ese triunfo también online.

Una secuela en camino

Dado el éxito conseguido, Warner pretende estrenar la futura secuela, A Minecraft Movie: Squared, el 23 de julio de 2027. De momento no sabemos nada del argumento, sólo que Momoa y Black repiten con sus personajes y que la continuación tendrá el fichaje estrella de la nominada al Oscar, Kirsten Dunst.