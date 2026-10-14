El hijo de Halle Berry pide declarar ante el juez para contar su versión sobre la presunta agresión que sufrió por parte de su madre

La batalla judicial entre Halle Berry (60) y su ex marido, Oliver Martínez, está muy lejos de terminar. A principios del mes de octubre, salía a la luz que este último había acusado a la actriz londinense de haber agredido físicamente a Maceo, el hijo de 12 años que tienen en común. Según lo publicado, sostenía que Berry había agarrado al menor por el cuello y que lo había estrangulado a raíz de una fuerte discusión que protagonizaron el pasado 26 de septiembre. Como consecuencia, Martínez ha solicitado la custodia exclusiva de su hijo, así como una orden de alejamiento temporal contra la actriz. Pero esto no es todo. Y es que, en medio del revuelo que ha ocasionado la denuncia, y a la espera de que el juez dicte algún tipo de sentencia, una conocida revista estadounidense ha asegurado que Maceo quiere declarar ante el juez para contar su propia versión sobre el presunto incidente que vivió en casa de su madre.

«Debería tener la oportunidad de que se escuche su voz sobre lo que ocurrió aquella noche», señala Oliver al tabloide, dejando más que claro que considera fundamental que el juez escuche a su hijo antes de tomar decisiones. «Soy el padre que quiere que se sepa la verdad. Soy el padre que no quiere silenciar la voz de Maceo», sentenciaba.

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A esto se suma la prueba que presuntamente el adolescente presentará ante el juez. Y es que, según informa TMZ, Oliver asegura que Maceo tiene una fotografía de su madre, tomada justo después del incidente, porque tenía miedo de que nadie le creyera, ya que anteriormente ya se había quejado de que sufría malos tratos y sentía que nadie le hacía caso.

La respuesta de Halle Berry

Por ahora, Halle Berry ha negado rotundamente estas acusaciones y sostiene que lo ocurrido fue tan solo un episodio de juegos físicos entre madre e hijo. De hecho, en una declaración judicial que presentó el 5 de octubre, aseguró que nunca había maltratado a Maceo. Es por ello por lo que no ha dudado en solicitar recuperar el régimen de custodia compartida que mantenía anteriormente, así como también ha acusado a Oliver de intentar posicionar al hijo que tienen en común en su contra.

Por otro lado, su abogada, Marina Beck, definió las acusaciones de Oliver como «totalmente infundadas y deliberadamente engañosas». Además, Nahla Ariela, la hija mayor de la actriz, tampoco ha dudado en salir en defensa de su madre públicamente, haciendo hincapié en que era una mujer cariñosa, comprensiva y muy implicada en la educación de sus hijos. «Nunca he visto golpear, abofetear, estrangular, agarrar ni maltratar físicamente a Maceo de ninguna manera», aseguró.