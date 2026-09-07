El ex marido de Anabel Pantoja convivirá en los próximos días con el hombre por el que terminó su relación

Yulen Pereira y Omar Sánchez se preparan para afrontar una nueva aventura televisiva como concursantes de la próxima edición de Supervivientes All Star. Los dos pondrán rumbo a Honduras dispuestos a enfrentarse de nuevo a las condiciones extremas del reality, aunque su convivencia promete despertar especial interés por un detalle que no ha pasado desapercibido: ambos tienen un importante punto en común en sus respectivos pasados amorosos. Y es que los dos vivieron una historia de amor con Anabel Pantoja en etapas muy próximas en el tiempo.

Mientras el canario protagonizó junto a la sobrina de Isabel Pantoja una larga historia de amor que incluso los llevó al altar, el esgrimista comenzó un romance con ella precisamente durante su participación en Supervivientes 2022, apenas unos meses después de que Anabel y Omar decidieran poner punto final a su matrimonio.

Por aquel entonces, la ruptura todavía era reciente y, al comienzo del reality, incluso circulaban rumores sobre un posible acercamiento entre la sevillana y su ex marido. Sin embargo, la aparición de Yulen en la vida de Anabel cambió por completo el rumbo de los acontecimientos. Es por ello por lo que la pregunta más repetida tras saber que formarán parte del mismo concurso es: ¿cómo llevarán su convivencia?

Sus primeras palabras

El pasado fin de semana, todos los concursantes de la nueva edición de Supervivientes All Stars pusieron rumbo a los Cayos Cochinos y, como es tradición, fueron captados por las cámaras en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Algunos de ellos pronunciaron sus últimas palabras antes de subirse al avión, y precisamente, Yulen y Omar formaron parte de este grupo, sincerándose como nunca sobre cómo llevarán su convivencia con el otro. «A ver qué pasa. Lo he dicho, hay caras conocidas y caras desconocidas, así que veremos qué pasa. Tenéis que conectaros y verlo, no os puedo decir más. Pero sí, nos hemos saludado todos», decía Pereira sin querer entrar en demasiados detalles.

Por su parte, Omar Sánchez dejó más que claro que el conflicto no iba a marcar la relación con las personas relacionadas con su pasado. «Lo afronto bien. Veremos a ver qué pasa, pero de momento, son todos unos encantos», expresaba. Por otro lado, desvelaba que lo que más iba a echar de menos eran sus entrenos y su escuela, aunque especialmente, aseguraba que extrañará sobre todo a su familia. «Llevo meses preparado, así que vamos a ver», concluía.

Cabe destacar que a Omar Sánchez y Yulen Pereira se suma como persona vinculada al clan Pantoja Asraf Beno, el actual marido de Isa Pantoja. Este ha preferido no pronunciarse sobre este reencuentro, limitándose a señalar que viene con muchas ganas de afrontar, por segunda consecutiva, esta nueva aventura.