Dua Lipa y Callum Turner vuelven a darse el «sí, quiero»: Chanel firma el vestido y Sicilia pone el escenario

A principios de este mes, Dua Lipa y Callum Turner se daban el «sí, quiero» en una discreta ceremonia celebrada en Londres, rodeados únicamente por sus familiares y amigos más cercanos. Él apostó por un impecable traje de Ferragamo, mientras que ella sorprendió con un vestido de novia firmado por Schiaparelli que muchos compararon con el inolvidable estilo de Carrie Bradshaw. Sin embargo, aquello era solo el principio. La pareja tenía preparada una segunda celebración mucho más espectacular en Sicilia y las imágenes que han compartido ahora en redes sociales confirman que el amor, el lujo y la moda han vuelto a ser los grandes protagonistas.

La cantante y el actor han querido inmortalizar esta nueva celebración con una serie de fotografías de estética cinematográfica, captadas por el prestigioso fotógrafo David Sims. Instantáneas que parecen sacadas de mediados del siglo pasado y que muestran a la pareja repitiendo sus votos en un entorno de ensueño en Palermo.

Chanel firma el segundo vestido de Dua Lipa

Si Schiaparelli fue la firma elegida para la primera ceremonia, Chanel ha tomado el relevo en esta segunda boda. Dua Lipa volvió a acaparar todas las miradas con un espectacular diseño creado por Matthieu Blazy para la maison francesa.

La pieza destacaba por un cuerpo ceñido, un elegante escote alto y una impresionante cola que aportaba dramatismo al conjunto. El vestido estaba ornamentado con un delicado trabajo de abalorios y pedrería, mientras que la cola se remataba con detalles de plumas que aportaban movimiento y sofisticación. La espalda quedaba completamente al descubierto, enmarcada por finos tirantes decorados con gemas y bordados que elevaban todavía más el nivel de la creación.

Posando junto a su marido, uno de los nombres que más suenan para convertirse en el próximo James Bond, Dua Lipa demostró una vez más por qué se ha convertido en una de las grandes referencias de estilo de su generación.

Un estilismo sencillo para equilibrar el protagonismo del vestido

En cuanto al apartado beauty, la cantante apostó por la sencillez. Escogió un favorecedor semirrecogido adornado con plumas, un detalle que conectaba perfectamente con el vestido y permitía lucir un maquillaje suave y luminoso.

Por su parte, Callum Turner apostó por la elegancia clásica con un esmoquin negro, camisa blanca y una flor roja prendida en la solapa, un pequeño toque de color que rompía la sobriedad del conjunto.

Junto a las imágenes, Dua Lipa acompañó la publicación con un mensaje tan breve como significativo: «Mr. and Mrs.» Dos palabras con las que confirmaba públicamente que esta nueva etapa ya ha comenzado.

Un gran champagne para una boda de lujo

Otro de los detalles que ha llamado la atención de los seguidores de la pareja ha sido la elección del champán. En varias imágenes se puede ver a Callum Turner descorchando una botella de Ruinart Blanc de Blancs, una de las referencias más apreciadas dentro del universo del champagne francés.

Se trata de un espumoso elaborado exclusivamente con uva Chardonnay, conocido por sus notas de cítricos, frutas blancas y flores, así como por su frescura y equilibrio en boca. Su precio ronda los 100 euros por botella, una elección que encaja perfectamente con una celebración de estas características.

Una villa histórica para una celebración inolvidable

La segunda boda de Dua Lipa y Callum Turner se celebró al aire libre, en un enclave mediterráneo rodeado de vegetación, piedra dorada y referencias arquitectónicas clásicas. Un escenario que encaja perfectamente con la estética romántica que ha marcado toda la celebración.

Diversos medios británicos apuntan a que la pareja habría reservado en exclusiva la histórica Villa Valguarnera, situada en Bagheria, una de las residencias barrocas más emblemáticas de Sicilia y un lugar habitual para grandes celebraciones privadas.

Con esta segunda celebración, Dua Lipa y Callum Turner han demostrado que su boda ha sido mucho más que una ceremonia. Entre alta costura, localizaciones de ensueño y detalles cuidadosamente seleccionados, la pareja ha construido un relato que combina elegancia, romanticismo y una puesta en escena difícil de olvidar. Si la primera boda ya dio mucho que hablar, esta segunda entrega ha confirmado que estamos ante uno de los enlaces más comentados y sofisticados del año.