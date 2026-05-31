Dua Lipa se da el «sí quiero» en secreto con Callum Turner y rompe las reglas con un traje de Schiaparelli

Con la temporada de bodas ya en marcha y con medio mundo pendiente de los estilismos de las invitadas y las novias más influyentes del planeta, Dua Lipa ha decidido sorprender a todos. La cantante británica se ha casado en secreto con el actor Callum Turner y lo ha hecho de la forma más discreta posible. La pareja ha sellado su historia de amor en el histórico Old Marylebone Town Hall de Londres, uno de los lugares más emblemáticos de la capital británica para celebrar enlaces íntimos. La ceremonia ha tenido lugar rodeada únicamente de familiares y amigos muy cercanos. Eso sí, varios medios internacionales apuntan a que este podría ser solo el primer capítulo de la celebración y que la pareja estaría preparando una segunda fiesta mucho más grande en Italia.

A sus 29 años, Dua Lipa no sólo es una de las artistas más importantes del panorama musical, sino también un auténtico referente de estilo. Por eso, todas las miradas estaban puestas en su elección para uno de los días más importantes de su vida. Y, lejos de optar por el clásico vestido de novia, la intérprete de Levitating apostó por una propuesta mucho más sofisticada y con cierto aire cinematográfico.

La cantante eligió un impecable conjunto de dos piezas que parecía sacado de una película de los años cuarenta. La parte superior estaba formada por una chaqueta entallada con una marcada estructura, botones dorados asimétricos y un patrón que aportaba personalidad al resultado final. La falda, ajustada hasta la cadera y con un ligero vuelo en la parte inferior, completaba este estilismo elegante y diferente. Para rematar el conjunto, añadió unos guantes blancos y una espectacular pamela de ala ancha firmada por Stephen Jones, uno de los sombrereros más prestigiosos de la moda internacional.

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El resultado recordaba inevitablemente a algunas de las novias más icónicas de la historia. Había algo de Carrie Bradshaw en la primera película de Sexo en Nueva York en aquella apuesta por romper las normas, y también ciertos guiños a Bianca Jagger, que revolucionó la moda nupcial en los años setenta alejándose de los códigos tradicionales, vestida de Yves Saint Laurent. De hecho, los detalles del diseño delatan claramente la mano de Schiaparelli. Daniel Roseberry, director creativo de la firma francesa, vuelve a demostrar por qué es uno de los nombres más admirados de la industria.

Todo el estilismo se completaba con unos zapatos de Christian Louboutin que aportaban ese toque sofisticado y ligeramente atrevido que tanto caracteriza a la artista. Un conjunto limpio, elegante y perfectamente estudiado para convertirse en una de las imágenes nupciales más comentadas del año.

Junto a ella aparecía Callum Turner, actor y modelo británico que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El intérprete apostó por un traje cruzado en un tono negro azulado, acompañado por camisa y corbata a juego. Un look clásico y sobrio, firmado por Ferragamo, que encajaba a la perfección con la estética refinada de la ceremonia y que demuestra que la elegancia masculina sigue encontrando en la sencillez su mejor aliado.

La elección del lugar tampoco fue casual. El Old Marylebone Town Hall es casi una institución dentro de las bodas británicas. Por sus salones han pasado algunas de las parejas más famosas del mundo. Entre ellas, Paul McCartney, que eligió este lugar para casarse con su primera esposa en 1969 y volvió a hacerlo décadas después junto a Nancy Shevell. También otras personalidades del entretenimiento británico han convertido este histórico edificio en escenario de sus enlaces más especiales.

La pareja atraviesa una etapa especialmente dulce. Mientras Dua Lipa continúa acumulando éxitos sobre los escenarios y afronta un verano repleto de compromisos profesionales, Callum Turner sigue ganando peso en la industria cinematográfica. Es más, su nombre aparece cada vez con más fuerza en las quinielas para convertirse en el próximo James Bond, tomando el relevo de Daniel Craig.

Por ahora, ambos han optado por la discreción para dar este importante paso. Sin embargo, si finalmente se confirma esa segunda celebración en Italia, todo apunta a que veremos una reunión de celebs, moda y estilo.