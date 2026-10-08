Cuánto sabes de Manuel, el desconocido hermano de David Bustamante

David Bustamante se ha consolidado como uno de los cantantes más reconocidos de nuestro país. Saltó a la fama en 2001 gracias a su participación en la primera edición de Operación Triunfo y, desde entonces, su carrera musical no ha hecho más que crecer. Sin embargo, lo cierto es que siempre ha intentado guardar, bajo una hermética esfera, su faceta más personal. Es por ello por lo que además de su matrimonio y posterior divorcio con Paula Echeavarría, son pocos los datos que se conocen al respecto. Incluida la identidad de los miembros de su familia, a quienes ha preferido mantener alejados de la vida pública.

David no es hijo único. Tiene dos hermanos menores que él: Igor y Manuel Bastamante. Y precisamente en este artículo, hemos querido comprobar con nuestros lectores cuánto saben de este último, quien ha acompañado en ocasiones especiales al cantante. ¡Participa en nuestro test y comprueba todo lo que sabes sobre el desconocido hermano del intérprete de Devuélveme la vida.