Carlota Casiraghi revela cómo le ha afectado crecer bajo el juicio público: «No me permitía ningún desliz»

Carlota Casiraghi ha crecido bajo una mirada pública que ha condicionado buena parte de su relación con el mundo exterior. Hija de Carolina de Mónaco y nieta de Grace Kelly, su imagen ha despertado interés desde que era una niña, pero detrás de la elegancia y la discreción que la caracterizan existe una experiencia más compleja: la presión de sentirse observada y juzgada desde edades tempranas. La filósofa y escritora ha hablado abiertamente sobre las consecuencias de crecer con unas expectativas constantes y sobre las diferencias que existen entre hombres y mujeres cuando su vida privada queda expuesta. Una atención que, según reconoce, ha influido en su forma de mostrarse ante los demás y de construir su propia identidad.

Una infancia marcada por la mirada de los demás

Carlota Casiraghi ha abordado estas experiencias en una entrevista concedida a la revista francesa Psychologies, con motivo de la publicación de La fêlure, su primer libro en solitario. En esta conversación, recogida por distintos medios, la hija de Carolina de Mónaco reflexiona sobre la exposición mediática, las expectativas familiares y la dificultad de sentirse libre cuando otras personas proyectan constantemente una imagen sobre ella.

«No me permitía ningún desliz, sin duda porque la mirada del mundo exterior se cernía constantemente sobre mí», explica. Sus palabras reflejan cómo la sensación de estar permanentemente observada puede terminar condicionando el comportamiento, especialmente durante la infancia y la adolescencia, cuando la personalidad todavía está en construcción.

La pertenencia a la familia Grimaldi ha hecho que Carlota viva desde pequeña rodeada de cámaras y comentarios sobre su vida. Sin embargo, la presión no se limita a la popularidad de su apellido. La escritora también describe la dificultad de demostrar su valía más allá de su posición social y de evitar que los demás la reduzcan a una imagen preconcebida.

«Es mucho más cómodo reducir al otro a una imagen, a un símbolo, que dejarlo existir en su singularidad», afirma. Una reflexión que conecta con la manera en que las mujeres famosas son observadas y evaluadas, muchas veces por su apariencia física antes que por sus capacidades o sus inquietudes personales.

Las mujeres, más expuestas al juicio sobre su cuerpo

Uno de los aspectos más significativos de sus declaraciones es la diferencia que percibe entre la atención recibida por ella y la que han experimentado sus hermanos, Andrea y Pierre Casiraghi. Aunque los tres crecieron en el mismo entorno familiar, considera que las expectativas sociales no son iguales para hombres y mujeres.

«Siempre se espera que las chicas hagan más», sostiene. La escritora también señala que a las mujeres «se les exige con mayor facilidad que se ajusten a ciertas expectativas» y que «sus vidas amorosas, sus decisiones y su apariencia son examinadas con mucha más atención».

En este contexto, el cuerpo femenino se convierte con frecuencia en un asunto de interés público. El peso, los cambios físicos, la edad o la manera de vestir pueden generar comentarios constantes, incluso cuando no existe ninguna razón para someter a una persona a ese escrutinio. Para quienes crecen delante de las cámaras, esta exposición puede intensificar la presión por responder a unos cánones estéticos que no siempre se corresponden con la realidad.

Carlota resume la desigualdad que ha percibido a lo largo de su vida con una afirmación contundente: «La atención de los medios siempre ha sido mucho mayor sobre mí que sobre mis hermanos». Sus palabras ponen el foco en una diferencia que trasciende a la familia principesca y que sigue presente en la representación pública de las mujeres.

La necesidad de demostrar su propia valía

La presión que describe Carlota Casiraghi tampoco se limita a su apariencia. Durante años, la escritora ha sentido la necesidad de demostrar que su identidad y sus capacidades van más allá de su apellido. «Me costó muchísimo sentirme legítima», reconoce al recordar las dificultades que ha experimentado para encontrar su lugar en determinados ámbitos.

En la misma entrevista, admite que algunas personas seguirán utilizando su origen familiar para cuestionarla: «Con el tiempo, finalmente comprendí que, para algunos, mi estatus social, mi familia, mi nombre… siempre serán primordiales y los usarán para denigrarme».

La exigencia también ha estado presente en su relación con la formación intelectual. Carlota describe a su madre como una mujer brillante y muy culta, con unos estándares intelectuales elevados. Aunque reconoce que esa educación le proporcionó una base sólida, también explica que las expectativas pueden convertirse en una fuente de ansiedad cuando se interpretan como una obligación de estar siempre a la altura.

«Estaba tan ansiosa por dar la respuesta correcta que me desconecté de mis propios sentimientos», confiesa al recordar una etapa en la que llegó a perder el placer de la lectura. Una declaración que muestra hasta qué punto la necesidad de cumplir con lo que los demás esperan puede interferir en la relación con una misma.

Aprender a mostrarse más allá de la imagen pública

Con el paso de los años, Carlota ha desarrollado una trayectoria propia vinculada a la filosofía, la literatura y la cultura. Su incorporación como embajadora de Chanel en 2020 reforzó también su relación con la moda, un ámbito en el que su estilo personal ha despertado una atención constante.

Sin embargo, la escritora ha explicado que la exposición pública puede dificultar que una persona se muestre tal y como es. «Al proyectarse tantas cosas sobre ti, dejas de ser una persona y te conviertes en objeto de fantasía o envidia», afirma.

La reflexión adquiere especial relevancia durante la adolescencia, una etapa en la que la opinión ajena puede influir de manera decisiva en la autoestima y en la percepción del propio cuerpo. Cuando la apariencia se convierte en motivo de comparación permanente, resulta más difícil separar la identidad personal de la imagen que los demás esperan encontrar.

Carlota Casiraghi pone así palabras a una experiencia que no afecta únicamente a las integrantes de las familias reales. Su testimonio permite entender cómo el escrutinio público y las expectativas de género pueden condicionar la manera en que una mujer se relaciona con su imagen, sus decisiones y su propia identidad.