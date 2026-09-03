Arturo Pérez-Reverte: «La Europa actual se está haciendo no en base al pasado de Europa que nos une, sino en base a un futuro ideal que quieren conseguir»

Arturo Pérez-Reverte vuelve a abrir el debate sobre el rumbo que está tomando Europa con una reflexión que pone el foco en la relación entre pasado y futuro. El escritor y académico considera que el continente está construyendo su proyecto sobre la idea de una Europa futura e ideal, mientras pierde de vista una historia común que, a su juicio, debería seguir siendo uno de sus principales elementos de unión. Una visión crítica que conecta con algunas de sus habituales reflexiones sobre la cultura, la memoria y la identidad europea.

Una reflexión sobre Europa

Arturo Pérez-Reverte vuelve a poner el foco en uno de los asuntos que más ha marcado sus reflexiones durante los últimos años, como es el futuro de Europa y la relación del continente con su propia historia. El escritor sostiene que la Europa actual corre el riesgo de perder parte de aquello que la ha construido y considera que la memoria colectiva resulta fundamental para comprender el presente. Su crítica no se limita a la política, sino que también alcanza a la cultura, la educación y la transmisión de conocimientos entre generaciones.

Su visión de la Europa actual

En una de sus reflexiones más contundentes, Pérez-Reverte afirma esto, «La Europa actual se está haciendo no en base al pasado de Europa que nos une, sino en base a un futuro ideal que quieren conseguir». A continuación, plantea que, para alcanzar ese futuro, se estaría dejando de lado parte de la memoria europea. En su opinión, este proceso tiene una consecuencia especialmente preocupante. «Eso nos está dejando huérfanos de memoria y de experiencia».

La frase adquiere mayor relevancia al conocer su visión sobre el papel de las generaciones mayores. El escritor ha defendido en distintas ocasiones que la experiencia acumulada durante décadas constituye una herramienta fundamental para interpretar el mundo. En este sentido, compara lo que ocurre con los mayores con la situación del propio continente, ya que una sociedad que deja de escuchar a quienes acumulan experiencia corre el riesgo de perder también una parte de su memoria.

No es la primera vez que el académico de la RAE expresa una visión crítica sobre el rumbo del continente. En una entrevista, Pérez-Reverte afirmó recientemente que Europa y Occidente atraviesan una etapa de decadencia y lamentó la pérdida de protagonismo de referentes culturales que considera esenciales, desde Cervantes hasta Platón, Aristóteles o Dante. Para el escritor, la cultura europea se encuentra vinculada a miles de años de historia que no deberían desaparecer.

Una preocupación que va más allá de la política

Su mensaje sobre Europa, por tanto, forma parte de una preocupación mucho más amplia, ya que ¿qué ocurre cuando una sociedad mira únicamente hacia el futuro y deja de transmitir aquello que ha aprendido de su pasado? Pérez-Reverte defiende que conocer la historia no significa vivir anclado en ella, sino disponer de las herramientas necesarias para comprender mejor el presente y afrontar el futuro con mayor perspectiva.