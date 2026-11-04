En 1940 un actor de Hollywood compró tierras en California sin imaginar lo que ocurriría 60 años después: hoy son el hogar de especies en peligro de extinción

En la década de 1940, cuando Hollywood vivía una de sus épocas doradas, el actor estadounidense James Cagney decidió invertir en unos terrenos rurales de California junto a su hermano William. En aquel momento, la adquisición de cientos de acres cerca de Ramona, en el condado de San Diego, respondía a un interés por disponer de una extensa propiedad dedicada principalmente al pastoreo de ganado.

Nada hacía pensar entonces que aquellas tierras acabarían teniendo un valor medioambiental extraordinario y que, varias décadas después, se convertirían en un espacio protegido para algunas de las especies más amenazadas de la región.

La historia de esta propiedad es un ejemplo de cómo terrenos que en su día tuvieron un uso fundamentalmente agrícola pueden adquirir una importancia inesperada con el paso del tiempo. De los más de 500 acres que compraron los hermanos Cagney, una parte considerable terminó vendiéndose durante las décadas posteriores. Sin embargo, 417 acres, equivalentes a unas 169 hectáreas, permanecieron vinculados a la familia y conservaron unas características naturales que terminarían despertando el interés de muchos expertos.

En 2003, The Nature Conservancy adquirió estos terrenos por 2.7 millones de dólares. La operación permitió incorporar la antigua propiedad familiar a un proyecto de conservación mucho más amplio, destinado a proteger uno de los últimos grandes espacios de pastizales de la zona costera del sur de California.

Una joya inmobiliaria

James Cagney fue uno de los intérpretes más reconocidos del cine estadounidense del siglo XX. Su carrera estuvo marcada por personajes de carácter fuerte y por una presencia cinematográfica que le convirtió en una de las grandes figuras de Hollywood.

Fue precisamente durante aquellos años de éxito profesional cuando decidió adquirir terrenos en California junto a su hermano William. La propiedad superaba los 500 acres y estaba situada en las inmediaciones de Ramona, una zona que entonces mantenía un marcado carácter rural y donde las explotaciones ganaderas formaban parte del paisaje habitual.

La inversión no tenía, por tanto, el propósito conservacionista que acabaría adquiriendo décadas después. Los terrenos se utilizaban principalmente para el pastoreo y constituían una extensa propiedad privada en una región todavía alejada del desarrollo urbanístico que experimentaría posteriormente el sur de California.

Un ecosistema que necesitaba protección

El verdadero valor de la propiedad comenzó a apreciarse cuando organizaciones medioambientales analizaron las características de las praderas de Ramona. La zona conservaba importantes extensiones de pastizales naturales, un tipo de ecosistema que había ido perdiendo terreno debido al crecimiento de las urbanizaciones, la construcción de carreteras y la transformación de los espacios rurales.

La desaparición y fragmentación de estos hábitats supone un problema especialmente grave para determinadas especies, cuya supervivencia depende de unas condiciones ambientales muy concretas. En el caso del antiguo rancho de los Cagney, los terrenos albergaban un entorno especialmente valioso para la fauna y la flora autóctonas.

Entre las especies amenazadas o en peligro asociadas a estos pastizales destacan la rata canguro de Stephens, el camarón hada de San Diego y el sapo del arroyo del sudoeste. Se trata de animales que necesitan condiciones específicas para alimentarse y reproducirse.

La propiedad también contaba con pequeñas lagunas estacionales, conocidas como vernal pools. Estos espacios naturales se llenan de agua durante los periodos de lluvia y posteriormente se secan, creando un ecosistema temporal que favorece la presencia de organismos adaptados a estas condiciones.

Seis años de negociaciones

El proceso que permitió salvar los terrenos comenzó a tomar forma en 1997. Dave Bittner, director ejecutivo del Wildlife Research Institute de Ramona, se puso entonces en contacto con The Nature Conservancy para plantear la importancia de proteger aquella propiedad.

La operación no se resolvió de inmediato. Fueron necesarios seis años de negociaciones y de búsqueda de financiación para conseguir que el terreno pasara a formar parte de un proyecto de conservación. Finalmente, la compraventa se formalizó el 30 de junio de 2003 por un importe de 2.7 millones de dólares.

La adquisición contó con la participación económica de diferentes organismos públicos y entidades conservacionistas. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos aportó 660.000 dólares, mientras que el estado de California contribuyó con otros 165.000.

Por su parte, el Wildlife Conservation Board de California destinó 1.236 millones de dólares y The Nature Conservancy completó la financiación con 639.000 dólares.

Un legado inesperado y sorprendente

La historia del Cagney Ranch demuestra cómo el destino de una propiedad puede cambiar radicalmente con el paso de las generaciones. Lo que comenzó como una inversión rural de una de las grandes estrellas del cine clásico terminó convirtiéndose en una pieza importante de un proyecto medioambiental.

Las 169 hectáreas que sobrevivieron a las sucesivas ventas inmobiliarias conservan hoy un valor que va mucho más allá de su extensión o de su historia familiar.

James Cagney compró aquellos terrenos en una época en la que difícilmente podía anticipar el desarrollo que experimentaría la región. 60 años después, la propiedad adquirió un nuevo significado: contribuir a proteger especies cuya supervivencia depende de conservar espacios como aquel. Un legado alejado de los estudios cinematográficos y de los premios que marcaron su trayectoria, pero que ha terminado formando parte de la historia natural de California.