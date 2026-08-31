Sarah Ferguson vuelve a Inglaterra a una casa de 12.000 € al mes, una deuda de 7 millones… ¿de dónde sale su fortuna?

Después de varios meses fuera de Reino Unido y residiendo en diferentes partes del mundo, Sarah Ferguson ha decidido volver a Inglaterra siguiendo, en cierta forma, la estela de Harry y Meghan. La exmujer de Andrés Mountbatten-Windsor llevaba tiempo alejada del foco mediático y poco se sabía de ella. Tras pasar por diferentes lugares y mantener un perfil bajo, todo apunta a que ha decidido volver a pisar suelo británico y, según informan varios medios, lo hará por todo lo alto.

Desde febrero, la que fue mujer del ex príncipe Andrés no pisaba Inglaterra y son varios los motivos por los que habría preferido mantenerse alejada. Ferguson se marchó después de que su exmarido tuviera que abandonar Royal Lodge, la residencia real en la que ambos habían vivido durante 20 años. Fueron muchas las informaciones que comenzaron a salir sobre Andrés y su relación con el pedófilo y delincuente sexual Jeffrey Epstein, una situación que terminó afectando directamente a la Corona. Carlos III tomó entonces diferentes decisiones sobre su hermano y el futuro de su relación con la residencia propiedad de la Corona.

Sarah Ferguson vuelve a Inglaterra

Parece que la vuelta de Harry y Meghan ha inspirado, de alguna manera, a Ferguson. Según informa el diario The Sun, tiene como objetivo regresar a Londres y lo hará por todo lo alto. Según afirma el medio británico, su intención es alquilar una casa de seis habitaciones por más de 12.000 euros al mes. Una cifra sorprendente, teniendo en cuenta que durante años se ha especulado sobre sus problemas económicos. En 2009 tuvo un importante fracaso empresarial que le dejó una deuda cercana al millón de euros y, en febrero de 2026, se conoció que seis empresas vinculadas a Ferguson estaban en proceso de liquidación, entre ellas S. Phoenix Events, Fergie’s Farm, La Luna Investments, Solamoon y Philanthrepreneur. Todo ello volvió a poner el foco en su situación financiera.

Según se especula, la vuelta de Sarah Ferguson a Inglaterra podría tener una intención detrás. El regreso de Harry y Meghan a Reino Unido está dando mucho que hablar, especialmente por las exigencias de la pareja en materia de seguridad y los costes que esta protección supone. Según fuentes citadas por el medio británico: «Ha planeado la vuelta ahora porque, al volver los duques de Sussex, quiere pasar desapercibida, aprovechando que el centro mediático está en Harry y Meghan».

La que fue mujer del ex príncipe Andrés todavía tendría muchas de sus pertenencias en Royal Lodge, la residencia en la que vivió durante años junto a su exmarido. Ferguson habría pasado dos décadas vinculada a esta vivienda y, según las informaciones publicadas, habría dejado parte de sus efectos personales allí. The Sun asegura que varios camiones de mudanza fueron vistos en Sandringham la pasada semana, coincidiendo con los preparativos para su regreso.

¿De qué vive Sarah Ferguson?

Actualmente, su situación económica continúa generando dudas y no se le conoce una actividad profesional estable que explique el elevado coste de la vivienda que pretende alquilar. A esto se suma una nueva incógnita: la muerte de su antiguo novio, el magnate de la Fórmula 1 Paddy McNally, cuya fortuna se habría situado en torno a los 600 millones de libras. Durante años se especuló con que el empresario ayudó económicamente a Ferguson e incluso le proporcionó una asignación por la relación de cariño y cercanía que mantuvieron. Sin embargo, no está confirmado que la duquesa de York haya recibido parte de su herencia. Y aquí llega la gran pregunta: de los 600 millones de fortuna de Paddy McNally, ¿cuánto, si es que algo, podría haber recibido Sarah Ferguson?

Sea como sea, hay algo que está llamando la atención de muchos. Harry y Meghan vuelven a Inglaterra y, de repente, Sarah Ferguson decide salir de su escondite y también prepara su regreso. Ahora solo queda ver cómo se desarrollan los acontecimientos durante los próximos meses y cuáles son las reacciones del resto de miembros de la Familia Real británica.