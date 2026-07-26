El declive de Sarah Ferguson suma un nuevo capítulo: desaparece definitivamente su organización benéfica

Desde que la polémica por sus vínculos con el pedófilo Jeffrey Epstein volvió a situarla en el foco mediático, la imagen de Sarah Ferguson no ha dejado de resentirse. Si a ello se suman los escándalos que han rodeado a su exmarido, Andrés Mountbatten-Windsor, exduque de York, el resultado ha sido demoledor para la exduquesa. Hace unos meses comenzó a hablarse de que su organización benéfica atravesaba un momento crítico y ahora ya no hay vuelta atrás: el proyecto solidario que fundó hace seis años ha bajado definitivamente la persiana.

La madre de Beatriz y Eugenia de York impulsó Sarah’s Trust en 2020 con la intención de respaldar iniciativas humanitarias sobre el terreno, combatir el hambre y apoyar proyectos destinados a romper el círculo de la pobreza extrema. Durante sus primeros años consiguió reunir importantes apoyos y financiación para sacar adelante sus iniciativas. Sin embargo, el panorama cambió por completo en 2025, cuando varias organizaciones decidieron desvincularse de Ferguson tras conocerse que había enviado una carta a Epstein en la que lo calificaba como «amigo supremo», pese a que el financiero ya había sido condenado por delitos relacionados con la prostitución.

El cierre ya es oficial. Tal y como ha informado la BBC, Sarah’s Trust ha desaparecido del registro público de organizaciones benéficas. La entidad ya había comunicado el pasado mes de febrero una suspensión temporal de su actividad, aunque entonces evitó explicar los motivos. Ahora, además, también aparece como «cerrada» en Companies House y tanto su página web como sus perfiles oficiales han dejado de estar operativos. Hay un detalle que llama especialmente la atención: Sarah Ferguson todavía mantiene la organización mencionada en la biografía de sus redes sociales.

La caída en desgracia del príncipe Andrés tras salir a la luz su relación con Jeffrey Epstein terminó teniendo consecuencias para todo su entorno. El hijo de Isabel II perdió sus cargos, sus patronazgos y cualquier papel institucional dentro de la Corona británica, una decisión que también terminó afectando a Sarah Ferguson, pese a llevar décadas divorciada del exduque de York. Desde entonces, la exduquesa optó por desaparecer casi por completo del foco mediático y durante meses apenas trascendieron noticias sobre su paradero. No fue hasta hace apenas unas semanas cuando fue fotografiada disfrutando de unas exclusivas vacaciones en un chalet de 2.000 euros la noche en Austria.

Desde aquella escapada, las noticias sobre Sarah Ferguson han llegado con cuentagotas. Lo último que se sabe es que, según The Sun, ha estado instalada en Les Gais Lutins, el exclusivo chalet que le cedió el recientemente fallecido Paddy McNally en Verbier (Suiza). La vivienda, valorada en unos 10 millones de euros, se encuentra en una de las zonas más exclusivas del país, donde también poseen propiedades Federico y Mary de Dinamarca, James Blunt o el fundador de Virgin, Richard Branson.

No es casualidad que Ferguson eligiera este destino. Verbier siempre ha sido uno de sus refugios favoritos. En 2014 adquirió allí, junto al entonces príncipe Andrés, una espectacular residencia valorada en 21 millones de euros, una operación que ambos presentaron como una «inversión familiar». Seis años después decidieron venderla y, como tantas otras operaciones ligadas a los York, tampoco estuvo exenta de especulaciones. Según trascendió entonces, parte de la compra se habría financiado con el dinero obtenido tras vender Sunninghill Park, la residencia que Isabel II les regaló con motivo de su boda.

Sin su proyecto solidario, alejada de la vida institucional de la familia real británica y sin una actividad pública de relevancia, el futuro de Sarah Ferguson vuelve a quedar rodeado de incógnitas. Su imagen sigue profundamente marcada por las polémicas de los últimos años y cada uno de sus movimientos continúa siendo observado con lupa. La gran pregunta ahora es qué rumbo tomará la exduquesa de York tras perder uno de los proyectos más importantes de esta última etapa de su vida.