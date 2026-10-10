El príncipe Harry, recibido entre gritos y abucheos en un estadio de rugby de Leicester

El regreso del príncipe Harry a Reino Unido ha dado bastante que hablar. Después de meses marcados por las especulaciones sobre su relación con la familia real británica y las condiciones de seguridad que reclama para sus visitas al país, el hijo pequeño de Carlos III y Diana de Gales ha vuelto a situarse en el centro de la polémica. Esta vez, sin embargo, no ha sido por sus declaraciones ni por un nuevo capítulo de sus diferencias con la Corona, sino por la reacción de parte del público al verle en un estadio de rugby.

Desde que Harry y Meghan Markle decidieron apartarse de sus funciones como miembros activos de la familia real, su relación con la institución ha estado marcada por las entrevistas, las revelaciones del príncipe en sus memorias y las críticas a su entorno. Un recorrido que ha alimentado el debate sobre su imagen pública y que vuelve a cobrar protagonismo con cada aparición del duque de Sussex en su país de origen.

El pasado viernes, Harry acudió al partido entre los Leicester Tigers y el Gloucester Rugby, disputado en Welford Road. El príncipe, de 42 años, disfrutó del encuentro desde la grada, cerveza en mano y acompañado por un amigo. Su entusiasmo fue evidente: celebró los avances de su equipo con puñetazos al aire y chocando las manos con su acompañante. No obstante, la escena tuvo un momento incómodo cuando su imagen apareció en la pantalla gigante del estadio y algunos espectadores respondieron con abucheos.

La reacción se escuchó también durante la retransmisión televisiva. Tal y como recogió el Daily Mail, los comentaristas de TNT hicieron referencia a la presencia del príncipe en las gradas. «Hay un rostro más entre la multitud: el príncipe Harry, de vuelta en casa y disfrutando de nuevo del rugby», comentaron antes de añadir: «Se oyen algunos abucheos». Un recibimiento que contrasta con la naturalidad con la que el duque de Sussex trató de disfrutar de una de sus grandes aficiones.

La asistencia al encuentro supuso una de sus primeras apariciones públicas en Reino Unido durante esta visita y lo hizo sin Meghan Markle. La duquesa, por su parte, fue vista en Londres compartiendo un encuentro con Malala Yousafzai, activista por los derechos de las niñas y ganadora del Nobel de la Paz. Ambas coincidieron en el exclusivo hotel Claridge’s, en una cita que llamó la atención por producirse el mismo día que Harry se encontraba en el estadio.

Las apariciones por separado han vuelto a poner el foco sobre los movimientos de los duques de Sussex, aunque no hay indicios que permitan relacionarlas con una decisión de distanciarse públicamente. Lo que sí queda patente es que cada paso de la pareja en Reino Unido continúa despertando interés. Mientras Harry trata de recuperar cierta normalidad en sus visitas al país en el que creció, las reacciones que provoca evidencian que su presencia sigue generando opiniones enfrentadas.