La princesa Leonor rompe con su imagen más clásica con la blazer rosa que causa sensación

Tras convertirse en la gran protagonista de la gala de los premios Princesa de Gerona 2026, la princesa Leonor ha retomado este miércoles su agenda institucional con una visita al conjunto arqueológico de Empúries junto a la infanta Sofía. Las hijas de los Reyes han recorrido este emblemático enclave de la Costa Brava antes de reunirse con el Consejo Asesor Joven de la Fundación Princesa de Gerona, poniendo el broche de oro a varios días de intensa actividad institucional en Cataluña.

La aparición en solitario de Leonor y Sofía se ha consolidado como una de las imágenes más esperadas de estos premios. Sin la presencia de Felipe VI y la Reina Letizia, la heredera ha vuelto a asumir el protagonismo de una agenda diseñada para acercarla a los jóvenes y reforzar su papel como presidenta de honor de la Fundación. Durante la visita, ambas conversaron con estudiantes y jóvenes investigadores, interesándose por los proyectos arqueológicos que se desarrollan en uno de los yacimientos grecorromanos más importantes de la Península Ibérica.

Para esta jornada al aire libre, marcada por las altas temperaturas, la princesa Leonor ha apostado por uno de sus estilismos más sofisticados y favorecedores de los últimos meses. La heredera ha sorprendido con un conjunto de lino formado por unos pantalones fluidos blancos y un top lencero a juego, sobre los que ha añadido una blazer rosa chicle que se ha convertido en la auténtica protagonista del look. Un color poco habitual en su armario que aporta frescura y luminosidad y que confirma su creciente seguridad a la hora de incorporar tendencias sin renunciar a la sobriedad que caracteriza su imagen pública.

La princesa ha completado el estilismo con unas alpargatas de cuña, el calzado favorito de la Reina Letizia durante el verano y una elección habitual también para Leonor y Sofía. Como complemento, ha lucido un bolso artesanal de la firma Heimat en un tono coordinado con la americana y un semirrecogido con trenza que dejaba el rostro despejado, una opción cómoda y elegante para una jornada de carácter cultural.

La visita a Empúries pone el punto final a la agenda de la Familia Real en los Premios Princesa de Girona 2026, una edición especialmente significativa para la heredera. Apenas unas horas antes, Leonor protagonizó uno de los momentos más comentados de la ceremonia al confesar durante su discurso quiénes son sus verdaderos «influencers»: los jóvenes premiados por la Fundación, a quienes definió como referentes por su talento, esfuerzo y capacidad para transformar la sociedad. Un mensaje que, unido a la naturalidad con la que ha afrontado estos días de intensa actividad institucional, confirma el creciente protagonismo de la Princesa de Asturias dentro de la Corona y consolida una imagen cada vez más cercana, segura y madura.