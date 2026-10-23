La infanta Sofía toma el relevo de su hermana y apuesta por el azul Asturias para su look en el Teatro Campoamor

Con motivo de la celebración de los Premios Princesa de Asturias 2026, una de las citas más señaladas del calendario institucional de la Familia Real. Como cada año, todas las miradas están puestas en la princesa Leonor, protagonista indiscutible de la ceremonia. Sin embargo, su hermana, la infanta Sofía, también ha conseguido acaparar buena parte de la atención con su regreso a España y su elección estilística para una ocasión tan especial.

La hija menor de los Reyes Felipe VI y Letizia no ha querido perderse esta importante cita familiar e institucional, para la que ha hecho un paréntesis en su vida universitaria en Francia. Su presencia en el Teatro Campoamor vuelve a poner de manifiesto el estrecho vínculo que mantiene con su hermana mayor, a la que acompaña en uno de los actos más relevantes de su agenda oficial.

Para la ocasión, la infanta Sofía ha apostado por un vestido de Bruna cubierto por una capa azul marino, -un complemento que ya llevó en la pasada edición, pero en burdeos—, un color con el que hace match con su vestido y que ha lucido su hermana en otras ocasiones. Al igual que su madre, la Reina Letizia, la hermana de la heredera al trono ha optado por lucir un tono oscuro propio de una cita de tarde. En cuanto al beauty look, la infanta ha apostado por unas ondas naturales y desenfadadas. Un peinado que ya ha lucido en otras ocasiones. Para completar el estilismo, la pequeña de los Borbón se ha decantado por unos zapatos planos. Una elección con la que ha vuelto a demostrar su evolución estilística y que no ha pasado desapercibida durante su llegada al Teatro Campoamor.

Su nueva vida en París y su regreso a España

La presencia de la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias supone también un breve regreso a España en mitad de una etapa especialmente significativa de su vida. La hermana de la princesa Leonor se encuentra cursando su segundo año del Grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College, un centro privado adscrito a la Universidad de Londres que apuesta por una formación internacional.

Actualmente, la joven reside en la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP), un complejo universitario situado en el distrito 14 de la capital francesa que acoge a estudiantes de diferentes nacionalidades. Un entorno cosmopolita en el que la hija menor de los Reyes continúa desarrollando su formación académica lejos de Zarzuela.

Esta nueva etapa le permite disfrutar de una mayor independencia y de una rutina marcada por las clases y los compromisos propios de su vida como estudiante. No obstante, y pese a la distancia, Sofía continúa muy vinculada a su familia y a los acontecimientos más destacados de la institución.

Por ello, la infanta ha hecho un alto en sus obligaciones académicas para desplazarse hasta Oviedo y acompañar a sus padres y a su hermana en una ceremonia que ocupa un lugar destacado en la agenda de la Corona. Un reencuentro familiar que, además, vuelve a situarla ante los focos después de varias semanas centrada en su vida en París.

Una edición marcada por Messi y el protagonismo de Leonor

Los Premios Princesa de Asturias 2026 vuelven a reunir en Oviedo a destacadas personalidades del mundo de la cultura, la ciencia, el deporte y la cooperación internacional. Una edición en la que uno de los nombres que más expectación ha despertado es el de Leo Messi, distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

La presencia del futbolista argentino entre los galardonados añade un atractivo especial a una ceremonia que tiene como principal protagonista a la princesa Leonor. La heredera al trono vuelve a asumir un papel central en el acto, consolidando progresivamente su posición institucional y su preparación de cara a sus futuras responsabilidades como reina.

En este escenario, la infanta Sofía mantiene un papel más discreto, aunque igualmente significativo. La hija menor de los Reyes acompaña a su hermana en una jornada de gran trascendencia para la Familia Real, ejerciendo una vez más de apoyo para la heredera.

Aunque sus caminos académicos y sus responsabilidades son diferentes, ambas mantienen una estrecha relación que se hace especialmente visible durante sus apariciones públicas conjuntas. Así, mientras Leonor continúa ganando protagonismo dentro de la institución, Sofía compagina su formación internacional con su presencia en los principales acontecimientos de la Corona.

Su asistencia a esta nueva edición de los Premios Princesa de Asturias confirma que, pese a encontrarse inmersa en una etapa universitaria fuera de España, la infanta sigue reservando un espacio en su agenda para las grandes citas familiares e institucionales.