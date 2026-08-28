Muere Harald V: ¿cuánto dinero recibe la Corona noruega frente a la de Felipe VI?

Harald V, rey de Noruega desde 1991, ha fallecido a los 89 años tras más de tres décadas al frente de la Corona. Su muerte pone fin a uno de los reinados más largos de la Europa contemporánea y abre una nueva etapa para la monarquía noruega, que pasa ahora a manos de su hijo, el príncipe heredero Haakon. Su fallecimiento también permite poner el foco en el funcionamiento y la financiación de la Corona noruega, especialmente en un año en el que las cuentas de 2026 ofrecen una referencia para comparar el coste de esta monarquía con el de la española.

Noruega: una Corona con más de 27 millones de euros de presupuesto

El presupuesto noruego de 2026 contempla 294,197 millones de coronas noruegas para el rey Harald V, la reina Sonja y el funcionamiento de la Corte Real. Al cambio, la cantidad ronda los 27 millones de euros. Sin embargo, esa cifra no puede considerarse el sueldo de Harald. Dentro de ella hay una partida de 16,234 millones de coronas noruegas destinada conjuntamente a Harald V y la reina Sonja. Es la denominada asignación de la pareja real y no corresponde exclusivamente al monarca.

La mayor parte del dinero se destina al funcionamiento de la Corte Real: 277,963 millones de coronas noruegas. Es decir, personal, actividad institucional y otros gastos necesarios para mantener en funcionamiento la institución. Además, el presupuesto noruego contempla 13,513 millones de coronas para el príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit.

Por tanto, cuando se habla de cuánto cobra Harald V, la cifra de 16,234 millones de coronas debe tratarse con cautela. Es una asignación conjunta para el rey y la reina, no una nómina individual de Harald.

España: 8,43 millones para la Casa del Rey

La situación es diferente en España. La Casa del Rey cuenta en 2026 con una dotación de 8.431.150 euros. Esta cantidad corresponde al presupuesto de la institución y no debe confundirse con el dinero que reciben personalmente sus miembros. En 2026, Felipe VI recibe 290.000 euros anuales. La Reina Letizia percibe 160.000 euros, por lo que ambos reciben conjuntamente 450.000 euros.

También existe una asignación para la reina Sofía, de 131.000 euros anuales. La princesa Leonor y la infanta Sofía, por su parte, no reciben una asignación personal de la Casa del Rey. La dotación global española permanece en los 8,431 millones de euros debido a la prórroga presupuestaria. Es una cifra destinada al conjunto de la institución y no únicamente a las retribuciones de la Familia Real.

Noruega frente a España

La diferencia entre ambas monarquías es considerable si se comparan sus presupuestos institucionales. Noruega destina 294,197 millones de coronas noruegas a la partida que incluye al rey, la reina y el funcionamiento de la Corte Real, una cantidad que equivale aproximadamente a 27 millones de euros. España, por su parte, destina 8,431 millones de euros a la Casa del Rey.

En otras palabras, la partida noruega es más de tres veces superior a la española cuando se convierten las cantidades a euros. La diferencia también aparece al comparar las asignaciones de las parejas reales. Harald V y Sonja disponen conjuntamente de 16,234 millones de coronas noruegas, mientras que Felipe VI y Letizia reciben 450.000 euros.

Pero hay que evitar una comparación directa entre ambas cifras. Los dos países tienen sistemas diferentes para organizar y contabilizar los gastos de sus monarquías. Por eso, no sería correcto afirmar simplemente que Harald V cobra varios millones de euros al año.

¿Cuál cuesta más?

Si hay que mojarse con los datos de 2026, la monarquía noruega tiene una dotación institucional mayor que la española. La diferencia es suficientemente grande como para que el resultado no dependa de pequeños cambios en el tipo de cambio. Eso sí, la conclusión cambia si hablamos exclusivamente del dinero que recibe personalmente el monarca. España publica una cantidad concreta para Felipe VI: 290.000 euros. Noruega no ofrece una cifra individual equivalente para Harald, sino una asignación conjunta para él y la reina Sonja.

La comparación, por tanto, revela dos modelos diferentes. España separa con claridad las asignaciones personales de los miembros de la Familia Real y el presupuesto general de la Casa del Rey. Noruega agrupa la asignación de Harald y Sonja y después separa los fondos destinados al funcionamiento de la Corte. Así que la pregunta de quién cobra más tiene una respuesta menos sencilla de lo que parece. Quién tiene una Casa Real con mayor dotación en 2026 sí está claro: Noruega.