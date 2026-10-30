Felipe VI confunde Urda con Adamuz y Letizia le corrige en directo: «Me lo ha dicho la Reina»

La visita de los Reyes al Hospital Universitario de Toledo, donde permanecen ingresados heridos del accidente ferroviario, ha dejado una anécdota inesperada durante las palabras que Felipe VI ha pronunciado ante los medios. El monarca ha tenido un lapsus al confundir el nombre del lugar en el que se ha producido el siniestro y ha mencionado Adamuz en lugar de Urda. Un error que la reina Letizia no ha tardado en señalarle y que el propio Felipe ha corregido poco después, reconociendo la advertencia de su mujer.

Los Reyes han llegado este jueves, 29 de octubre, alrededor de las cuatro de la tarde al Hospital Universitario de Toledo para mostrar su apoyo a los heridos y a sus familiares. Felipe VI y Letizia han estado acompañados por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. Durante más de una hora, han recorrido el centro sanitario y han mantenido encuentros con las personas afectadas por la tragedia.

A su salida, ambos se han detenido ante los medios de comunicación. Visiblemente afectados por lo que acababan de escuchar y conocer durante la visita, el Rey ha tomado la palabra para trasladar su cariño a las víctimas y agradecer el trabajo de los equipos que continúan atendiendo a los heridos y acompañando a sus familias.

Ha sido durante esta intervención cuando Felipe VI ha confundido los nombres de los municipios. Al referirse al accidente ferroviario, ha mencionado Adamuz, localidad cordobesa, en lugar de Urda, en Toledo, donde se ha producido el siniestro. La reina Letizia, que estaba a su lado, se ha percatado del error y se lo ha indicado discretamente.

El monarca ha rectificado entonces en directo con naturalidad y una referencia a la intervención de su mujer: «Me lo ha dicho la Reina, con toda la razón». Un momento espontáneo que ha quedado recogido por las cámaras durante una comparecencia marcada por la gravedad de la tragedia.

El mensaje de los Reyes a las víctimas del accidente

Más allá de ese pequeño lapsus, el discurso de Felipe VI ha estado centrado en las víctimas, sus allegados y los profesionales que trabajan desde el primer momento para atender a los afectados. El Rey ha comenzado explicando que los Reyes habían querido dedicar tiempo a conversar con las familias y con los heridos ingresados en el hospital.

«Lo más importante, acompañar y dar cariño, dar cariño también a los heridos y a todos los que les acompañan», ha señalado. También ha destacado la labor de los equipos de emergencia y del personal sanitario, que continúa prestando asistencia física y psicológica a quienes han vivido el accidente.