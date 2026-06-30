La factura de Casa Real en 2025: 9,39 millones y, además, tira de sus ahorros

La Casa del Rey ejecutó en 2025 un presupuesto de 9.390.116,95 euros y tuvo que recurrir a 983.403 euros de sus remanentes —es decir, ahorros acumulados o fondos de reserva de la Casa Real- para afrontar inversiones consideradas «estratégicas e inaplazables», especialmente destinadas a la modernización tecnológica y a reforzar las comunicaciones seguras de la institución. Las cuentas anuales, publicadas este martes y auditadas por el Tribunal de Cuentas, vuelven a recibir una opinión favorable por tercer año consecutivo. Desde Zarzuela subrayan que la publicación responde al compromiso de transparencia asumido por la institución.

El presupuesto ordinario volvió a ser el mismo que en los ejercicios anteriores. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado mantuvo la asignación en 8.431.150 euros, la misma cantidad que recibe la Casa del Rey desde 2021. Para completar la financiación de los proyectos tecnológicos previstos para 2025, fue necesario utilizar casi un millón de euros procedentes del fondo de remanentes acumulados.

No es la primera vez que Zarzuela recurre a esos «ahorros». Ya en 2024 utilizó 2,48 millones de euros para acometer inversiones relacionadas con su plan de modernización tecnológica.

Más de la mitad del gasto fue para personal

El mayor desembolso volvió a corresponder al capítulo de personal, que absorbió 4.924.631,64 euros, el 52,44% del presupuesto ejecutado. Los gastos corrientes de funcionamiento ascendieron a 3.085.034,64 euros, mientras que las inversiones reales alcanzaron 1.380.414,46 euros, impulsadas por el plan de transformación digital y la actualización de los sistemas de información y comunicaciones seguras. En total, la institución ejecutó el 99,74% del presupuesto disponible, cerrando el ejercicio con un remanente de 24.436,05 euros.

Un resultado contable negativo por las amortizaciones

Las cuentas reflejan un resultado económico-patrimonial negativo de 719.334,93 euros, aunque Zarzuela explica que responde principalmente al efecto contable de las amortizaciones derivadas de las inversiones realizadas y no a un desequilibrio presupuestario.

Además de la asignación pública, la Casa del Rey ingresó 146.623,84 euros por rendimientos financieros procedentes de cuentas corrientes y otras operaciones ordinarias.

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Por otra parte, las cuentas recogen que el Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2025 una transferencia de 250.000 euros para financiar la actualización salarial del personal del sector público. El importe no llegó a la cuenta de la institución hasta enero de 2026, por lo que quedó registrado como un derecho pendiente de cobro al cierre del ejercicio y se incorporó finalmente al presupuesto de 2026.

El Tribunal de Cuentas concluye en su informe que las cuentas anuales expresan «la imagen fiel» del patrimonio y de la situación financiera de la Casa de Su Majestad el Rey, sin detectar incidencias significativas en la auditoría.