El ex príncipe Andrés no asume su realidad y desafía a Buckingham: el correo a sus hijas y la orden de ser llamado duque

Desde que el ex príncipe Andrés fue expulsado de la familia real británica y apartado de todos los beneficios institucionales, su situación dentro de la Casa de Windsor ha cambiado de forma radical. Lo que durante años fue una posición estable dentro del núcleo más cercano a Isabel II se convirtió en una salida progresiva de la vida pública tras la polémica generada por su relación con el financiero Jeffrey Epstein.

Aquel vínculo, ampliamente analizado por la prensa internacional, terminó por deteriorar de forma definitiva su imagen pública y su papel institucional, hasta el punto de quedar completamente al margen de la agenda oficial de la corona británica. Pese a ello, su nombre sigue apareciendo en el entorno mediático vinculado a movimientos de su familia más cercana, especialmente a través de sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia de York.

La misteriosa presencia de Eugenia y Beatriz de York en la boda de su primo

Hace escasas semanas, Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, contrajo matrimonio con Harriet Sperling en una ceremonia discreta celebrada en el entorno familiar de la Casa Real británica. Una celebración en la que estaban previstos los principales miembros de la realeza: Carlos III, la reina Camilla y el príncipe Guillermo junto a Kate Middleton.

Sin embargo, la atención mediática se centró en un detalle inesperado: la presencia de Beatriz y Eugenia de York, hijas del ex príncipe Andrés, acompañadas de sus respectivas parejas.

Según recoge el Daily Mail, su asistencia no estaba completamente asegurada en un primer momento. El medio británico señala además que el propio Andrés habría enviado un correo electrónico a sus hijas instándolas no solo a acudir al enlace, sino a «mantener la cabeza bien alta».

Este gesto ha sido interpretado en distintos círculos como un intento del ex duque de York de mantener cierta presencia simbólica del entorno familiar dentro de la Casa Real, pese a su situación actual fuera de la actividad institucional. Además, se interpreta como una manera de retar al rey Carlos III y una especie de venganza personal de Andrés hacia el monarca, a través de sus hijas.

La facción «anti-York» al acecho

La situación de la familia York ha sido objeto de debate interno dentro del entorno de Buckingham desde que salieron a la luz las conexiones del ex príncipe Andrés y de Sarah Ferguson con Jeffrey Epstein. A partir de ese momento, la presión mediática y social sobre la familia aumentó de forma considerable, obligando a la Casa Real a tomar decisiones que afectaron directamente a su estatus y a su visibilidad pública.

Según informaciones recogidas por medios británicos, dentro del entorno de la Corona habría surgido una corriente interna especialmente crítica con la presencia pública del entorno York, especialmente en lo relativo a actos oficiales o familiares de alto perfil. Mientras el rey Carlos III ha mantenido una postura institucional discreta, otras figuras de la familia real habrían defendido una mayor distancia respecto a cualquier vínculo visible con el ex duque de York.

El ex príncipe Andrés en guerra con Carlos III

Según el Daily Mail, el ex príncipe Andrés continúa intentando preservar lo poco que queda de su posición dentro del entorno familiar. El medio británico apunta a que su relación con Carlos III atraviesa un momento especialmente distante. Las mismas informaciones señalan que sus solicitudes de reunión con el monarca habrían sido rechazadas en varias ocasiones, sin que se hayan producido encuentros recientes entre ambos.

Tampoco habría habido visitas del rey a Marsh Farm, dentro de los terrenos de Sandringham, la residencia donde actualmente vive el ex duque de York, alejado por completo de la actividad institucional. Este distanciamiento habría contribuido a consolidar la separación entre ambos hermanos, en un contexto en el que la figura de Andrés sigue siendo un asunto sensible dentro de la familia Windsor y que prefieren mantener alejado.

Un duque sin título y un ex príncipe exiliado

A pesar de haber sido despojado de sus títulos oficiales y de sus funciones públicas, el Daily Mail apunta que Andrés mantiene ciertas exigencias dentro de su entorno personal. Según el rotativo británico, el ex duque de York habría solicitado a su entorno que se mantuviera un trato protocolario acorde a su antigua posición, insistiendo en su condición de miembro directo de la familia real.

En su entorno más cercano, recuerda con frecuencia que sigue siendo hermano del rey Carlos III, tío de futuros monarcas británicos y miembro de una de las ramas con mayor conexión histórica con otras casas reales europeas, como las de Grecia y Dinamarca.

Por el momento, la Casa Real británica mantiene una postura de máxima discreción respecto a la situación del ex príncipe Andrés. Mientras tanto, su entorno familiar sigue generando movimientos y atención mediática dentro del Reino Unido, en un contexto donde su papel dentro de la monarquía continúa completamente redefinido.