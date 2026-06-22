Mientras Buckingham predica austeridad, el ex príncipe Andrés se escapa a Francia invitado por un magnate de Dubái

Mientras Buckingham continúa inmerso en sus reformas y la corona británica se esfuerza por proyectar una imagen de transparencia y austeridad, el príncipe Andrés opta por seguir viviendo una vida llena de lujos. Alejado de la vida institucional desde hace años, el hermano de Carlos III ha disfrutado de unos días de descanso en Francia junto a uno de los empresarios más poderosos de Dubái, en una estancia marcada por los caballos, las comodidades y el lujo.

Desde su expulsión de la primera línea de la familia real, el duque de York lleva una vida mucho más discreta. Instalado en Norfolk, donde pasa gran parte de su tiempo dedicado a la equitación, el hijo de Isabel II se ha refugiado en una rutina sin complicaciones y alejada de lo que solía ser su vida en la casa real. Sin embargo, sus movimientos siguen despertando interés, especialmente cuando aparecen vinculados a figuras de gran peso económico internacional.

Según ha revelado el Daily Mail, Andrés viajó el pasado 30 de mayo al aeropuerto francés de Dinard para reunirse con el empresario emiratí Mohammed A. Baker. El desplazamiento se realizó en un jet privado puesto a disposición por el magnate y la estancia se prolongó hasta el 1 de junio. Durante esos días, el exduque de York habría disfrutado de paseos a caballo por la playa, partidas de petanca y comidas preparadas por un chef privado en una de las propiedades francesas del empresario.

🚨 PICTURED: Former Prince Andrew with a large bruise on his face earlier today pic.twitter.com/ycidUrKcL1 — Politics UK (@PolitlcsUK) June 4, 2026

La vuelta al Reino Unido tampoco pasó desapercibida. Apenas 72 horas después de regresar, el 4 de junio, Andrés fue fotografiado con llamativas magulladuras en el rostro, unas imágenes que despertaron numerosas especulaciones en la prensa británica y cuya explicación nunca llegó a trascender. Según el entrenador ecuestre francés Arthur Desprez, el príncipe también viajó acompañado de guardaespaldas, ya que continúa preocupado por su seguridad tras las consecuencias derivadas de su relación con Jeffrey Epstein.

¿Quién es Mohammed A. Baker?

Mohammed A. Baker es uno de los empresarios más influyentes y discretos de Emiratos Árabes Unidos. Vicepresidente y consejero delegado de GMG, dirige uno de los mayores conglomerados privados de Oriente Medio, con intereses en sectores como el deporte, la salud, la alimentación y la distribución. Bajo su liderazgo, el grupo ha experimentado una importante expansión internacional y se ha convertido en socio estratégico de algunas de las marcas más reconocidas del mundo.

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Aunque rara vez ocupa titulares fuera del ámbito económico, Baker es una figura muy bien conectada dentro de los círculos empresariales e institucionales de Dubái. Su pasión por el mundo ecuestre es ampliamente conocida y cuenta con diversas propiedades ligadas a esta actividad. Precisamente una de ellas habría sido el escenario elegido para esta discreta escapada del príncipe Andrés.

La caída en desgracia del príncipe Andrés

La imagen del hermano de Carlos III comenzó a deteriorarse gravemente tras salir a la luz su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. El escándalo terminó convirtiéndose en uno de los mayores problemas reputacionales para la monarquía británica y provocó su salida de la vida pública. La situación se agravó tras su polémica entrevista en BBC Newsnight, que acabó precipitando su retirada de las funciones oficiales.

Desde entonces, Andrés ha perdido su influencia dentro de la familia real y se ha convertido en una figura incómoda para Buckingham. Sin embargo, este viaje demuestra que, pese a haber desaparecido del primer plano institucional, sigue bien conectado y capaz de seguir la estela de grandes empresarios.