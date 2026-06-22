Eugenia Martínez de Irujo irrumpe en un concierto de Pablo López y deja un recado a Bad Bunny: «Lo sabemos todos»

Eugenia Martínez de Irujo atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida. Para celebrarlo, la duquesa de Montoro acudió el pasado viernes al concierto de uno de sus artistas favoritos: Pablo López. Es sabido que la hija de la fallecida Cayetana de Alba es toda una melómana y siente verdadera devoción por la música. Una industria que sigue muy de cerca, sobre todo, desde que comenzó su relación con Narcís Rebollo, CEO y Presidente de GTS, que durante una década estuvo al frente de una importante discográfica en España y Portugal.

Por ello, la madre de Tana Rivera ha tenido un trato también más cercano con numerosos artistas de esta compañía, como con Pablo López, que, más allá de admirarlo, también forma parte —según ha dado cuenta en los últimos días— de su grupo más cercano de amigos. Tal es su confianza, que la exmujer de Francisco Rivera no dudó el pasado viernes en subirse al escenario de las Noches del Botánico, donde el artista presentó El niño del espacio, su última gira. Una aparición que no ha hecho más que crear debate cuando la socialité se dirigió a Bad Bunny.

Eugenia Martínez de Irujo siembra la polémica

Sabido es que Pablo López es uno de los artistas que, aunque pasen los años, siempre tendrá un público muy fiel. O, al menos, contará con el apoyo incondicional de Eugenia Martínez de Irujo, que el pasado viernes, protagonizó una escena de lo más groupie.

Apoyada en el piano del artista, la duquesa de Montoro decidió, en un momento dado, coger el micrófono para dirigirse al resto de fans. Sin embargo, y lejos de dedicarle un discurso a López, lanzó una pregunta que dejó a los presentes en shock tras deshacerse en halagos hacia el protagonista de la noche. «Pablo López es un artistazo», comenzó diciendo.

Sin embargo, la polémica llegó cuando hizo referencia a uno de los cantantes internacionales que ha batido récords en España con 12 conciertos: Benito. «Y no Bad Bunny. Lo sabemos todos», dijo. Tras sus palabras, Pablo López no dudaba en abrazar al cantante, que se ruborizaba por lo sucedido e invitaba a la socialité a abandonar en el escenario.

Sea como fuere, esta es solo una polémica más de todas las sucedidas sobre la presencia del intérprete de Baile Inolvidable en España. Primero, por la rápida venta y el precio de sus entradas y, dos, porque todos los ojos de sus fans estuvieron puestos en la famosa Casita, por donde han pasado y bailado rostros de la talla de Marta Ortega, Lola Lolita, Penélope Cruz o Ester Expósito.