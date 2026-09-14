Detectan casos de suplantación de identidad en las invitaciones a los Premios Princesa de Asturias

La Fundación Princesa de Asturias ha lanzado un aviso ante la detección de varios casos de suplantación de identidad relacionados con las invitaciones para los Premios Princesa de Asturias 2026. La institución ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes los primeros casos y, ante la proximidad de una de las citas más importantes del calendario de la Familia Real, ha pedido extremar la precaución. El objetivo es evitar que terceros puedan aprovechar el interés que despiertan estos galardones para hacerse pasar por organismos oficiales y solicitar a los potenciales asistentes dinero, documentación personal o información sensible.

La alerta no es nueva. Según ha informado la propia Fundación, el primer caso de suplantación detectado se produjo en julio y fue entonces cuando se comunicó la situación a las autoridades competentes. Sin embargo, la institución ha vuelto a detectar casos de estas características, motivo por el que ha decidido hacer pública la advertencia justo cuando se acerca la celebración de los premios. La ceremonia tendrá lugar el próximo 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, con la presencia de los Reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en una cita que volverá a situar al Principado en el centro de la actualidad nacional e internacional.

El interés en torno a los Premios Princesa de Asturias es especialmente elevado este año por la relevancia de los galardonados. Entre los premiados de esta edición se encuentran Leo Messi, en la categoría de Deportes; Patti Smith, en Artes; Studio Ghibli, en Comunicación y Humanidades; y Julian Barnes, en Letras. También han sido reconocidos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, en Investigación Científica y Técnica; la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Cooperación Internacional; Timothy Garton Ash, en Ciencias Sociales; y Christina Koch, en Concordia.

Precisamente la repercusión de la ceremonia y el atractivo que supone formar parte de alguno de los actos vinculados a la Familia Real pueden convertirse en un reclamo para quienes intentan cometer este tipo de fraudes. Por ello, la Fundación ha querido dejar muy claro cómo se puede distinguir una invitación auténtica de una falsa. La primera cuestión que debe tenerse en cuenta es quién la envía: las únicas invitaciones válidas son aquellas que se cursan directamente desde la Fundación Princesa de Asturias. La institución ha sido especialmente contundente en este punto. Ni la Casa de Su Majestad el Rey ni ninguna otra institución oficial o privada envían invitaciones para estas actividades, según recoge el comunicado. Por tanto, cualquier persona que reciba una supuesta invitación procedente de otro organismo debería extremar las precauciones y comprobar su autenticidad antes de facilitar cualquier tipo de información.

Hay además otras dos señales de alarma muy concretas. La primera tiene que ver con el dinero. La asistencia a los actos de los Premios Princesa de Asturias es gratuita, por lo que no se exige ningún tipo de aportación económica a cambio de conseguir una invitación o garantizar el acceso a una de las actividades. Cualquier comunicación que solicite un pago con ese pretexto debe considerarse sospechosa.

La segunda está relacionada con la documentación personal. La Fundación recuerda que no solicita el envío de documentos oficiales escaneados como requisito para acceder a estos eventos. De este modo, una petición para enviar una copia del DNI, del pasaporte o cualquier otro documento personal con el objetivo de confirmar una supuesta invitación constituye otra señal clara de alerta. Lo mismo ocurre si se solicitan datos bancarios u otro tipo de información sensible.

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La recomendación de la institución es, por tanto, no responder a los mensajes sospechosos, no facilitar datos personales, no realizar ningún pago y ponerse en contacto directamente con la Fundación para comprobar la autenticidad de la comunicación recibida. Para ello, se ha habilitado un canal específico a través del correo electrónico [email protected], al que pueden dirigirse aquellas personas que detecten alguna anomalía en una invitación.

La Fundación pide que, en caso de recibir una comunicación sospechosa, se reenvíe el mensaje o se adjunten capturas para que la entidad pueda analizarlo. De esta forma, se pretende no solo evitar que posibles víctimas caigan en una estafa, sino también detectar nuevos intentos de suplantación y proteger la seguridad de los actos vinculados a los Premios.

La agenda de la Familia Real durante los Premios Princesa de Asturias

La advertencia llega, además, en las semanas previas a una intensa agenda de la Familia Real en Asturias. Los Premios Princesa de Asturias no se limitan a la ceremonia del Teatro Campoamor. La programación incluye diferentes actividades culturales y encuentros vinculados a los galardonados, además del tradicional concierto previo a la entrega de los premios y el acto del Pueblo Ejemplar de Asturias.

El jueves 22 de octubre, los Reyes y sus hijas tienen previsto asistir al tradicional concierto en el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo, mientras que el sábado 24 de octubre participarán en la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026, que este año ha recaído en la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes. La ceremonia principal tendrá lugar el viernes 23 de octubre en el Teatro Campoamor.

Con este escenario, la Fundación ha querido adelantarse a posibles nuevos intentos de fraude y recordar que una invitación a cualquiera de estos actos no debe implicar nunca un pago ni el envío de documentación oficial. La institución ya ha comunicado los primeros casos a las autoridades y, tras detectar nuevos episodios, insiste en la necesidad de extremar la precaución mientras se acerca la gran cita de la Familia Real en Oviedo.