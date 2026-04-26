Soy maquilladora y estos son mis 5 trucos para lucir buena cara y disimular los efectos de la alergia en primavera
Toma nota de estos trucos de maquillaje
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Hay una serie de trucos que nos ayudarán a lucir buena cara y disimular los efectos de la alergia en primavera. Deberemos empezar a pensar en una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos ayudarán a tener la imagen que queremos. No es nada fácil empezar a vernos de una manera diferente, sino que, simplemente tocará ver qué trucos podemos emplear para que no se note un enemigo que año tras año llega de forma puntual.
Una maquilladora profesional nos ha dado una serie de consejos que pueden cambiar por completo algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará ciertos detalles que pueden ser esenciales. Es hora de conocer un poco mejor lo que realmente puede ser esencial en unos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará una mejor cara. Por lo que, podría acabar siendo lo que nos obligará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Podremos lucir buena cara sin que se noten los efectos de la alergia en primavera.
Lucir buena cara y disimular los efectos de la alergia en primavera
Los efectos de la alergia en primavera es algo que deberemos empezar a tener en mente, en estos días en los que este elemento puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa que sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará estos días en los que cada elemento cuenta.
Este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Con una detallada sucesión de elementos que llegan y que pueden acabar siendo los que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada. Esta alergia que tenemos en mente puede acabar siendo la antesala de algo más.
Estaremos muy pendientes de unos efectos que nos aporta una primavera que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará un destacado giro radical de nuestro propio rostro. Con ciertos elementos que pueden acabar de convertirse en un detalle que puede acabar siendo esencial.
Conocer los trucos de una maquilladora acabarán siendo los que nos marcarán en unas jornadas en las que cada detalle puede ser esencial en unos días cargados de acción. Será el momento de saber qué podemos hacer para disimular los efectos de la alergia en esta primavera.
Estos son los 5 trucos de una maquilladora profesional
Una buena maquilladora profesional puede acabar siendo la que nos aportará un cambio de tendencia en la manera de lucir estos pequeños detalles que serán esenciales. Unos consejos que son claves para darnos el acabado que buscamos en estos días.
Los expertos de Primor nos dan una serie de consejos que debemos empezar a poner en práctica en estos días que tenemos por delante:
- Elige productos aptos para alergias: estos pueden ser desde productos de maquillaje específicamente hipoalergénicos, como algunos que no lleven parabenos o perfumes. También puedes optar por maquillaje mineral que suele ser apto y por marcas que estén aprobadas por dermatólogos y testadas contra alergias.
- Testea un poco de maquillaje en tu piel: ya sea una base, un labial, un lápiz de ojos o una máscara de pestañas. Puedes hacerlo poniendo un poco de maquillaje en una pequeña zona de tu cutis, como la mejilla. Si haces esto antes verás los productos que puedes elegir para adaptar tu rutina de maquillaje a las alergias cutáneas.
- Cuida la higiene: tanto de tu piel como de las herramientas de maquillaje. Esto significa mantener tu piel siempre limpia y seca. También tus manos cuando te vayas a maquillar para evitar alergias. En cuanto a las herramientas, es bueno que las tengas en cuenta a la hora de adaptar tu rutina de maquillaje a las alergias cutáneas y las limpies regularmente.
- Simplifica tu rutina de maquillaje: como te comentábamos al principio, menos es más cuando se sufre de alergias. Es ideal que puedas prescindir de algunos productos, como la base de maquillaje. En caso de que prefieras no hacerlo, consulta que sean hipoalergénicos o que cumplan con los requerimientos antes mencionados.
- Consulta con un dermatólogo: esta es una buena opción si quieres elegir productos seguros para adaptar tu rutina de maquillaje a las alergias cutáneas.
- No cambies de productos constantemente: cuando encuentres los que van bien a tu piel, quédate con ellos y sé fiel. Esto será una apuesta segura de que aquellos maquillajes y cosmética que utilizas, es la indicada para ti.
- Cuida de que los productos desmaquillantes y la cosmética sean también aptos para tu piel con alergias. Cuando los uses, sigue las instrucciones del fabricante.
- Estos consejos nos ayudará a evitar unas alergias que en estos días parece que están cada vez más y más presentes en una primavera que llega con