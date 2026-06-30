¡Vota! Luna Llena o Mercurio retrógrado: ¿qué te afecta más?

La Luna Llena y Mercurio retrógrado son dos de los fenómenos más comentados dentro de la astrología, aunque se relacionan con aspectos diferentes. La energía de la Luna Llena suele asociarse con las emociones, la sensibilidad, la intuición y los cambios de ánimo. Muchas personas creen que durante esta fase pueden sentirse más reflexivas, intensas o con la necesidad de cerrar etapas.

Por otro lado, Mercurio retrógrado se relaciona popularmente con la comunicación, la tecnología, los viajes y la toma de decisiones. Según la astrología, es un periodo en el que conviene revisar planes, conversaciones y detalles antes de avanzar. Ahora queremos saber tu opinión: ¿qué sientes más en tu día a día, la intensidad emocional de la Luna Llena o los cambios atribuidos a Mercurio retrógrado?