¡Que tiemble Richard Gere! Su mujer se rinde al encanto de Alejandro Sanz en Nueva York

Alejandro Sanz se encuentra completamente volcado en su gira mundial ¿Y ahora qué? , con la que está recorriendo algunos de los escenarios más emblemáticos a nivel internacional. El pasado sábado, 18 de abril, el artista se trasladó hasta el Barclays Center, un conocido pabellón multiusos situado en Brooklyn, donde logró congregar a gran número de fans que no quisieron perderse su actuación. Entre ellos, se encontraban varios rostros conocidos, como el de Alejandra Gere, quien hizo uso de sus contactos y aprovechó la ocasión para mantener un encuentro privado con el cantante en los camerinos tras el concierto.

Ha sido la propia mujer de Richard Gere la que ha querido compartir varias fotografías de este especial momento en su perfil oficial de Instagram, desde donde no ha dudado en deshacerse en halagos hacia el mencionado y su exitoso show. «Anoche, de la mano de Alejandro Sanz, volvimos a volar. Sus canciones nos llevaron por caminos de memoria, de emoción y de vida, despertando recuerdos antiguos y sentimientos nuevos, todos entrelazados en una misma noche. En ese estadio no solo sonó la música; sonaron también nuestras historias, nuestras nostalgias, nuestras alegrías y todo aquello que a veces no sabemos cómo decir con palabras», comenzaba a escribir.

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Alejandra continuaba asegurando que durante el espectáculo, el artista fue capaz de olvidarse por un momento «del mundo y sus heridas», centrándose única y exclusivamente en «sentir, recordar y compartir». «Gracias, Alejandro, por abrirnos siempre tus puertas y regalarnos, una vez más, un pedazo de tu corazón», concluía.

En las fotografías que acompañan a estas emotivas palabras, Alejandra aparece visiblemente feliz junto a las amigas con las que quiso disfrutar de este esperado concierto. Pero no solo eso, y es que también ha vuelto a dejar al descubierto la cercanía y buena relación que mantiene con el compositor madrileño y su actual pareja, Stephanie Cayo, quien también estuvo presente en este encuentro que no ha tardado en dar la vuelta a la red. Y es que, además de que la empresaria se ha rendido públicamente a los encantos del cantante, lo cierto es que tampoco ha pasado desapercibida la ausencia del protagonista de Pretty Woman. No obstante, cabe destacar que el matrimonio Gere mantiene una bonita amistad con Sanz desde hace varios años atrás.

Fue en otoño de 2023 cuando, tal y como recuerda la revista del saludo, se conocieron. Richard y Alejandra asistieron a un recital que protagonizó el intérprete de Corazón partió en la ciudad de los rascacielos y, desde entonces, no han dejado de mantener el contacto. De hecho, han posado juntos públicamente en varias ocasiones, como cuando visitaron La Alhambra de Granada o en la última edición de los Premios Elle x Future.