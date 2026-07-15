Es un hito científico sin precedentes: una nueva molécula restaura las defensas naturales del cerebro contra el Alzheimer

Restaurar las defensas naturales del cerebro contra el Alzheimer es posible gracias a un nuevo hito sin precedentes, el descubrimiento de una molécula que abre la puerta a la esperanza. Esta enfermedad que cada vez está más presente en la vida de millones de personas puede tener los días contados. Nos abre la puerta a un cambio en el tratamiento que puede cambiar por completo esta enfermedad. Estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial y que hasta la fecha desconocíamos.

Atacar a la enfermedad desde cero, volver a empezar e incluso añadir un extra de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Esta novedad máxima que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que nos da esperanza y que hace que la ciencia se adelante a todo. Tocará empezar a llegar algunos cambios que hasta el momento no sabíamos que tendríamos por delante. Una novedad plena que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos dará en un futuro no muy lejano este elemento básico.

Sin precedentes llega este hito científico

Lo que necesitamos en estos días es empezar a pensar en unos cambios que llegan cuando menos lo esperamos. Cuando ya habíamos perdido la batalla contra una enfermedad que puede acabar siendo la que será la última. Los expertos están avanzando a pasos agigantados contra la más terrible de las enfermedades, el Alzheimer.

Hay enfermedades que lo cambian todo, golpean con fuerza a la persona con una fuerza que hace que todo su entorno se mueva. Es el momento de conocer un poco mejor qué es lo que podemos hacer para dar un poco de esperanza a todos los que pasamos o pasaremos por ello.

Nadie se escapa de una enfermedad que parece indestructible, pero puede que no lo sea. Tirar la toalla antes de empezar es algo que te dicen cuando alguien es diagnosticado de Alzheimer. Actualmente no hay ningún tratamiento que evite lo inevitable, algunos medicamentos pueden hacer que la enfermedad se frene, un poco, pero cuando llega el momento, sigue su curso.

La edad de las personas tampoco es determinante, llegue cuando llegue, el resultado puede ser el mismo. En esencia estaremos ante un diagnóstico que gracias a estas novedades pueden ser claves que tengamos en mente.

Una nueva molécula restaura las defensas naturales del cerebro contra el Alzheimer

Restaura las defensas naturales del cerebro contra el Alzheimer esta nueva molécula que puede abrir la puerta a la esperanza. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial en estos días. Una oleada de esperanza llega con este descubrimiento que puede cambiar por completo la vida de una persona y de toda su familia.

Tal y como nos explican los expertos que firman este artículo de la revista especializada Scitechdaily: «Los científicos han identificado una molécula experimental que parece restaurar algunas de las defensas naturales del cerebro contra la enfermedad de Alzheimer al ayudar a las células inmunitarias una vez más a contener los depósitos de proteínas tóxicas vinculados a la afección. Los hallazgos, publicados en la revista Cell Death and Disease, mostraron que la molécula, llamada OLE, redujo las placas dañinas de beta-amiloide y mejoró la memoria en estudios con animales. La investigación fue dirigida por José Vicente Sánchez Mut del Instituto de Neurociencias (IN), un centro conjunto del Consejo Nacional de Investigación de España (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), en colaboración con Johannes Gräff de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)».

Siguiendo con la misma explicación: «Uno de los sellos distintivos de la enfermedad de Alzheimer es la acumulación de placas beta-amiloide en el cerebro. Normalmente, las células inmunitarias especializadas llamadas microglia ayudan a eliminar estos depósitos de proteínas tóxicas. Pero a medida que el Alzheimer progresa, la microglía pierde gradualmente gran parte de su capacidad para proteger el cerebro, lo que permite que las placas se acumulen y contribuyan al daño de las neuronas cercanas. Los investigadores descubrieron que OLE, una molécula derivada del gen PM20D1, puede ayudar a que estas células inmunitarias vuelvan a un estado más protector. En lugar de volverse disfuncional, la microglía tratada se movió hacia las placas beta-amiloide y las rodeó, creando una barrera protectora que limitaba el contacto de las placas con las neuronas. Esto redujo tanto el tamaño de las placas como sus efectos nocivos en el tejido cerebral».

Este descubrimiento nos da un poco de esperanza: «Los primeros experimentos utilizaron gusanos genéticamente modificados (C. elegans) que producen beta-amiloide, lo que permite a los investigadores estudiar rápidamente los efectos tóxicos de la proteína. Los gusanos tratados con OLE acumularon menos agregados de proteínas y mostraron un movimiento mejorado, lo que sugiere que la molécula redujo el daño relacionado con la enfermedad. Los investigadores también trataron modelos de ratones de la enfermedad de Alzheimer con OLE durante tres meses. Después del tratamiento, los ratones se desempeñaron mejor en las pruebas de memoria y tenían menos placas beta-amiloide en sus cerebros. «El análisis unicelular nos permitió determinar que la microglía fueron las células que más respondieron más fuertemente al tratamiento», dice Victoria Pozzi, primera autora del estudio. «A partir de ahí, observamos que el compuesto ayudó a estas células a moverse hacia las placas beta-amiloides y a contener mejor el daño asociado con la enfermedad», agrega el investigador. Experimentos de laboratorio adicionales respaldaron estos hallazgos. En los cultivos celulares, la microglía tratada con OLE se volvió más efectiva para moverse hacia los depósitos de beta-amiloide y promover su eliminación. En cultivos celulares neuronales separados expuestos al estrés similar al Alzheimer, el tratamiento también aumentó la supervivencia neuronal, lo que sugiere que la molécula también puede proteger directamente las células nerviosas».