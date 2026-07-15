Se derrumba una creencia científica de décadas: por error descubren que la jalea real no es la clave para crear abejas reinas

Por error descubren que la jalea real no es la clave para crear abejas reinas, se derrumba una creencia científica de décadas. El mundo de las abejas puede resultar totalmente fascinante, sobre todo, si tenemos en consideración que estaremos ante una serie de cambios que nos acercarán a un giro radical que hasta la fecha desconocíamos. La propia naturaleza puede darnos algunas lecciones que nos sorprenderán y que puede que no sean del todo fijas.

La ciencia avanza y va lanzando nuevas teorías que pueden ser ciertas o no. Hasta ahora se pensaba que la clave para conseguir que una abeja acabará reinando, era la alimentación. Esa llamada jalea real que alimentaba, sólo, a las reinas, ha acabado siendo un paso más en un proceso que va mucho más allá. La creencia que durante décadas nos hizo pensar que estábamos ante un super alimento o la causa de que las propias abejas acaben transformándose en algo más, ha acabado siendo una realidad que nos afectará de lleno. Este error sin duda alguna nos sumergirá en un descubrimiento que lo cambia todo.

Una creencia científica de décadas se derrumba

La ciencia no es fija, no es exacta, aunque lo parezca. Todo lo que conocemos o sabemos, está sujeto a revisión. El ser humano es capaz de crear numerosas teorías, algo que ha hecho a lo largo de los años y que puede acabar de darnos alguna que otra sorpresa inesperada.

Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Estas abejas que tan buenas sensaciones nos dan son claves para una naturaleza que necesita de ellas para poder progresar, se han convertido en una fuente de estudio que deberemos conocer.

Estamos ante unos pequeños animales que pueden acabar de darnos algunos detalles que quizás hasta ahora nunca hubiéramos tenido en consideración. Un cambio de tendencia que afecta directamente al corazón de la colmena, a estas abejas reinas que en su interior guardan el secreto de una organización que puede ser esencial que tengamos en consideración. Esas reinas que nos descubrieron una jalea real que hasta ahora se creía que era la fuente de todo su poder, un reciente descubrimiento puede cambiarlo todo.

Por error descubren que la jalea real no es la clave para crear abejas reinas

Es clave para crear abejas reinas, aunque puede que no sea el único elemento que consigue que tengan ese poder dentro de la colmena. Un reciente descubrimiento puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos.

Tal y como nos explica un reciente artículo de la revista Scitechdaily: «Publicada en la revista Nature, la investigación muestra que las células de la reina, a veces llamadas «cunas reales», son mucho más que estructuras protectoras. Estas cámaras de cera son viveros cuidadosamente diseñados diseñados para ayudar a que las reinas saludables se desarrollen. El equipo también identificó un grupo previamente desconocido de jóvenes abejas obreras, llamadas «constructoras de celdas reinas», que parecen especialmente adaptadas para construir y mantener estas cámaras reales.

«La vieja idea era relativamente simple: tomar un huevo, moverlo a una celda reina, darle de comer con gelatina real, y obtienes una reina», dijo Boris Baer, entomólogo y director del Centro de Investigación Integrativa de Abejas (CIBER) de la Universidad de California, Riverside, cuyo laboratorio contribuyó al trabajo. «Lo que descubrimos es que hay toda una maquinaria detrás de este proceso. Es mucho más sofisticado de lo que imaginábamos».

Siguiendo con la misma explicación: «Las abejas melíferas y las abejas obreras comienzan la vida como huevos casi idénticos. A pesar de esos comienzos similares, las reinas crecen mucho más, se desarrollan más rápidamente, viven mucho más tiempo y se convierten en las únicas hembras ponedoras de huevos de la colonia responsables de producir generaciones futuras. Los científicos han visto durante mucho tiempo que la jalea real, la sustancia rica en nutrientes alimentada a las larvas jóvenes por las abejas obreras, como el principal factor que impulsa esas dramáticas diferencias. Este estudio sugiere que la comida por sí sola no puede explicar cómo se hace una reina».

La creación de esta abeja reina estaría un poco más allá: «Para comprender mejor el proceso, los investigadores combinaron imágenes térmicas, seguimiento del comportamiento, ciencia de los materiales y análisis químico. Su trabajo reveló grandes diferencias entre las células reina y las células reproductoras hexagonales familiares donde se desarrollan las abejas obreras. A diferencia de las células ordinarias, las cámaras queen en forma de maní están construidas con cera con características físicas y químicas distintas. El material es menos denso, más flexible y mejor para retener el calor y la humedad, creando condiciones que apoyan el desarrollo de las reinas. También contiene diferentes ácidos grasos y señales químicas que contribuyen a lo que los investigadores describen como un entorno de desarrollo especializado. Para determinar si el propio vivero influyó en el desarrollo, el equipo crió larvas de reina dentro de cámaras hechas de cera de reina o cera de trabajador ordinaria. Incluso cuando ambos grupos recibieron la misma dieta, las larvas criadas en cera de trabajadores tenían más probabilidades de morir y se convirtieron en reinas más pequeñas. Los resultados sugieren que el entorno es tan importante como la nutrición».