Ferraris, relojes de lujo y lingotes de oro: cae una banda que blanqueaba millones de euros a base de estafas online

Una operación conjunta de la Policía Nacional en Palma y Barcelona ha permitido desarticular una compleja organización criminal internacional con la detención de nueve personas acusadas de blanquear millones de euros conseguidos a base de estafas online a ciudadanos de toda Europa.

El golpe principal contra la cúpula se ejecutó mediante un asalto policial en una villa de lujo en Sitges (Barcelona), donde residía el líder de la trama. Durante los registros, en los que participaron unidades de intervención, guías caninos y la UDEF, las autoridades intervinieron bienes por un valor estimado de dos millones de euros.

Entre lo incautado destacan dos coches deportivos italianos, otros cuatro vehículos de alta gama, lingotes de oro, una colección de 18 relojes de lujo, más de 100.000 euros en efectivo y unos 200.000 euros en criptoactivos (incluyendo más de tres bitcoins).

El origen de la investigación penal nació en Baleares, tras la alerta de las fiscalías de Alemania sobre fraudes masivos en internet. La red utilizaba una empresa pantalla de alquiler de barcos en Mallorca para canalizar el dinero. Al ser una actividad turística común en las islas, justificaban los ingresos como supuestos pagos de vacaciones de ciudadanos alemanes, logrando eludir los controles antiblanqueo. Sin embargo, la policía descubrió que la empresa carecía de empleados o flotas, y que su administrador era, en realidad, una persona en situación de indigencia.

Tirando de ese hilo, el Grupo de Blanqueo de Capitales destapó una red mucho más amplia compuesta por 16 empresas ficticias y 54 implicados, la mayoría asentados en la provincia de Barcelona. Para sostener esta estructura y dar apariencia de legalidad al dinero negro, la organización contaba con la ayuda de asesores legales y mercantiles. Entre los detenidos en la Ciudad Condal se encuentra el propio asesor fiscal de la trama y un lugarteniente.

La organización utilizaba métodos sofisticados para mover el dinero de una empresa a otra mediante transferencias por servicios simulados, ingresos en efectivo y el uso de 11 terminales de punto de venta (TPV) y más de 100 tarjetas bancarias a nombre de diversos testaferros y colaboradores.

Para blindarse ante la justicia española, la red operaba con una regla estricta: todas las víctimas debían estar en el extranjero, mientras que el entramado de blanqueo se concentraba en España.

Con el apoyo de Europol y la policía de Bélgica, se constató que la organización había creado hasta 26 páginas web falsas que simulaban ser tiendas online, estafando a más de 3.500 ciudadanos alemanes en falsas compraventas (desde teléfonos móviles hasta maquinaria pesada). Además, se hacían pasar por los departamentos de seguridad de entidades bancarias para vaciar las cuentas de empresarios, llegando a sustraer 100.000 euros a un ciudadano belga en una sola operación.

Antes de la fase final de detenciones, los investigadores ya habían procedido al embargo preventivo de más de un centenar de cuentas bancarias que superaban el medio millón de euros de saldo.