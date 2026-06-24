El blindaje con cámaras inteligentes de la bulliciosa Plaza España de Palma tendrá que esperar

El blindaje con hasta 13 cámaras inteligentes de la céntrica y bulliciosa Plaza España de Palma tendrá que esperar después de que el Ayuntamiento de la capital balear haya declarado desierto el concurso convocado el otoño pasado y al que dos empresas presentaron sendas ofertas que, finalmente, fueron retiradas.

Con un presupuesto máximo para su adquisición de 138.000 euros, la compra de estas cámaras inteligentes por vía de urgencia se planteó con el objetivo de reforzar la seguridad de este popular y concurrido espacio de la capital balear, lugar de paso de miles de turistas y residentes por su ubicación frente a la Estación Intermodal.

Se trataba de contar con un sistema de videovigilancia de última generación, que incorporará tecnologías avanzadas como inteligencia artificial (IA) y analítica de vídeo, para generar alertas y así poder garantizar una mayor seguridad ciudadana.

Aunque estas cámaras iban a tener un importante efecto disuasorio, no tenían como objetivo sustituir la presencia policial física en la zona que, en el caso de la Plaza España, es permanente a lo largo de toda la jornada esta legislatura, con un mínimo de una pareja de agentes o más, según el día o la hora.

Esta decisión ha sido todo un acierto no solo en materia de seguridad ciudadana, sino a la hora de frenar y combatir el incivismo de algunos conductores de patinetes y bicicletas que provocaban en años pasados múltiples atropellos e incidencias en pasadas legislaturas.

También era punto de quedada permanente para bandas de jóvenes pandilleros que provocaban constantes altercados y peleas que prácticamente han desaparecido de este céntrico escenario de Plaza España.

Para la instalación de esta red de videocámaras de última generación que iban a reforzar la seguridad ciudadana en la zona, se habían presentado dos ofertas de sendas compañías que pujaban por hacerse con el contrato municipal.

No obstante, y después de examinar el contenido de las propuestas presentadas, avales y demás cuestiones técnicas, la Mesa de Contratación, tras múltiples resoluciones por falta de documentación y deficiencias técnicas presentadas por las dos empresas interesadas, decidió finalmente que no cumplían los requisitos necesarios para su adjudicación, y finalmente, fueron excluidos ambos licitadores.

Entre otras cuestiones, porque, como expuso en su informe la Mesa de contratación, solo son subsanables aquellos defectos relativos a la acreditación de requisitos, pero no al cumplimiento del requisito en sí, el cual debe existir con anterioridad a la fecha en que expire el plazo de presentación de la documentación requerida.