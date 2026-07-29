Hoy, 28 de julio de 2026, los cielos se presentan despejados en toda la provincia de Zaragoza, con temperaturas en ascenso, especialmente en la mitad occidental, donde se alcanzarán niveles que rondan los 38-40 grados en el valle del Ebro. El viento será flojo y variable, con un giro hacia el sureste por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo se despereza lentamente sobre Zaragoza, mostrando un azul claro que promete mucha luz durante la jornada. Con temperaturas que oscilan entre los 19 y 40 grados, el ambiente se sentirá cálido, incluso puede que la sensación térmica suba un poco más. La suave brisa que soplará desde el sureste, a unos 10 km/h, hará que el calor se sienta un poco más llevadero, aunque es recomendable estar atentos, ya que se esperan ráfagas que podrían llegar a los 40 km/h, especialmente por la tarde.

A primera hora de la mañana, el sol se asoma tímidamente, mientras los residentes de la ciudad apuran la jornada. Ya por la tarde, los termómetros alcanzarán su máximo en torno a las 40 grados, creando un ambiente cálido que podría sentirse un tanto pesado por la alta humedad. Sin embargo, la buena noticia es que no se esperan lluvias, permitiendo disfrutar de una hermosa puesta de sol sobre las 21:25, que pondrá un broche dorado a un día pleno de luz y calor.

Calatayud: cielo despejado y viento fuerte

Una mañana en Calatayud se presenta con un cielo despejado que promete un día de contrastes marcados. A medida que avanza la jornada, la atmósfera se cargará de inestabilidad, con ráfagas de viento que se sentirán en todo su esplendor y pueden superar los 30 km/h, junto a la amenaza de lluvias que podrían hacer acto de presencia.

Por la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 39 grados, ofreciendo un respiro ante la inminente llegada de un frente que enfriará la tarde. Con la humedad acercándose al 65%, se prevé un descenso notable en la sensación térmica durante la tarde, haciendo que la experiencia sea más intensa. Mejor llevar paraguas y preparar una bufanda para enfrentar esta variabilidad.

Tarazona: cielo despejado y brisas suaves

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado que permitirá disfrutar de temperaturas agradables, alcanzando hasta 37 grados. Durante la mañana y la tarde, las brisas serán suaves, contribuyendo a una sensación de bienestar. Las probabilidades de lluvia son mínimas, lo que sugiere un día sin complicaciones meteorológicas.

Es un momento perfecto para salir a pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. El ambiente tranquilo anima a los vecinos a conectar con el entorno y aprovechar el buen tiempo, ideal para compartir con amigos o disfrutar de un rato agradable en el parque.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET