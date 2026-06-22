Moreno Bonilla espera celebrar «cuanto antes» el debate de investidura para aprobar los presupuestos

Juanma Moreno, presidente en funciones de la Junta de Andalucía, ha asegurado en el día de hoy que espera celebrar «cuanto antes» el primer debate de investidura para poder aprobar los futuros presupuestos autonómicos «en tiempo y forma». De igual forma, Moreno Bonilla espera que el diálogo abierto con Vox, «una vez autoexcluida la izquierda», sea «fructífero, razonable, sensato y productivo para el interés general de los andaluces».

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía ha asistido hoy a la inauguración del Centro de Salud Esperanza de la Yedra en Jerez de la Frontera (Cádiz). Allí, en una atención a medios de comunicación, también ha confirmado que se va a reunir con el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, dentro de la ronda de consultas con los grupos parlamentarios. El objetivo no es otro que proponer un candidato a la futura investidura.

El PSOE andaluz responde

El Partido Socialista andaluz también ha dejado sus impresiones acerca de la investidura de Moreno Bonilla. Para ellos, el actual presidente en funciones de la Junta de Andalucía «no tiene prisa por conformar gobierno». Ángeles Férriz, portavoz adjunta del grupo socialista, ha señalado que, en los próximos días, se va a asistir «a un nuevo episodio protagonizado por la derecha y la extrema derecha en Andalucía».

La representante del PSOE andaluz se ha quejado de que «lo único» que se sabe por ahora es que el PP y Vox «no tienen ninguna prisa en conformar gobierno».

El PP andaluz pide explicaciones a Montero

Por su parte, Antonio Repullo, secretario general del Partido Popular andaluz, ha vuelto a pedir explicaciones a la secretaria general del PSOE de Andalucía sobre los presuntos casos de corrupción vinculados con el partido a nivel nacional. «Montero ha intentado abrirle la puerta en Andalucía al PSOE de las mordidas, del pelotazo y del chanchullo», ha señalado Repullo.

Antonio Repullo ha animado a «dejar atrás al sanchismo, su corrupción, sus subastas de privilegios para los socios, sus excusas y agravios para Andalucía». Y, de igual forma, ha señalado a Juanma Moreno como «un presidente moderado, con políticas útiles, que ha conducido a Andalucía a los mejores datos de empleo, de exportación, autónomos, empresas e inversión en servicios públicos».