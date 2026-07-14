Javier Cortés asume la portavocía de VOX en el Parlamento andaluz tras la entrada de Manuel Gavira en el Gobierno de la Junta

El Grupo Parlamentario VOX en Andalucía ha anunciado este martes una renovación de su estructura de portavocía tras la incorporación de Manuel Gavira al Gobierno andaluz como vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Como consecuencia de este cambio, el diputado sevillano Javier Cortés será el nuevo portavoz del grupo en el Parlamento de Andalucía.

La reorganización también mantiene a Rodrigo Alonso como portavoz adjunto e incorpora a la diputada cordobesa Paula Badanelli a esta responsabilidad, configurando así el nuevo equipo que representará al grupo parlamentario en la Cámara autonómica durante esta nueva etapa.

Javier Cortés, diputado por la provincia de Sevilla, es economista de profesión y ya formó parte del Parlamento andaluz durante la anterior legislatura. Además de su experiencia parlamentaria, ha desempeñado funciones como gerente nacional de VOX, participando en la organización interna del partido a nivel nacional.

Desde la formación destacan también su vinculación con el mundo rural y el papel que ha desempeñado en el crecimiento de VOX en la provincia de Sevilla, donde ha desarrollado labores tanto políticas como orgánicas desde los primeros años de implantación del partido. En este sentido, recuerdan su participación desde los inicios del proyecto en la provincia.

Por su parte, Rodrigo Alonso continuará ejerciendo como portavoz adjunto. Diputado por Almería y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada, también ocupa la responsabilidad de portavoz nacional de Trabajo y Campo de VOX. Durante la pasada legislatura ha centrado buena parte de su actividad parlamentaria en cuestiones relacionadas con la agricultura, la ganadería, los trabajadores y los autónomos.

La principal novedad en la portavocía adjunta será la incorporación de Paula Badanelli. Diputada por Córdoba y periodista de profesión, es además presidenta del Comité Ejecutivo Provincial de VOX en esta provincia. Antes de su llegada al Parlamento andaluz, fue portavoz del grupo municipal de la formación en el Ayuntamiento de Córdoba, una experiencia que ahora trasladará a la dirección parlamentaria del partido.

Con esta remodelación, VOX pretende reforzar su actividad en el Parlamento andaluz tras el relevo provocado por la entrada de Gavira en el Ejecutivo autonómico. Según ha señalado la formación, el nuevo equipo afronta esta etapa con el objetivo de continuar impulsando iniciativas relacionadas con la mejora de los servicios públicos, el apoyo al sector primario, la seguridad, el acceso a la vivienda y la defensa de los intereses de los andaluces.

El nombramiento de Javier Cortés supone, además, un relevo en la primera línea parlamentaria de VOX en Andalucía en un momento marcado por la presencia de la formación en el Gobierno de la Junta, tras la designación de Manuel Gavira como vicepresidente y consejero, una circunstancia que ha obligado al grupo parlamentario a reorganizar sus responsabilidades internas para mantener la coordinación de su actividad en la Cámara autonómica.