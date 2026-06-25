El invento que desafía la lógica: así consigue extraer agua del aire en uno de los lugares más secos del planeta

Parece mentira. Parece sacado de una película, pero es verdad. El profesor Omar Yaghi, químico de la Universidad de California en Berkeley y el ganador del Premio Nobel en el 2025, ha sorprendido al mundo entero con la creación de una máquina capaz de extraer hasta 1.000 litros de agua limpia del aire.

Se trata de una máquina tan eficaz que, si trabajase en el desierto o en cualquier ambiente que tuviera menos de un 20% de humedad, funcionaría, convirtiéndose en algo vital para las regiones donde la sequía abunda. La base de este avance es la «química reticular», concepto concebido por Omar Yaghi. El foco está en las estructuras metalorgánicas, los materiales sintéticos y porosos (funcionan como esponjas).

Cuando el aire pasa por la máquina, los MOF se encargan de atrapar las moléculas de agua. Si se calienta por la luz solar, el material libera la humedad en forma de vapor, posteriormente condensándose como agua líquida. Se trata de una gran ventaja frente a generadores de agua tradicionales, ya que estos requieren una buena cantidad de electricidad.

Cambio en la historia

Tras presentar el trabajo, Yashi aseguró: «La ciencia está aquí. Lo que necesitamos ahora es coraje, un coraje proporcional a la enormidad de la tarea. Puede cambiar la vida de 2.000 millones de personas». Los primeros prototipos fueron probados en el Valle de la Muerte (California), donde se lograron resultados modestos, pero los suficientes como para demostrar el potencial de la tecnología.

Esta innovación llega en un momento clave. La ONU afirma que alrededor de 2.200 millones de personas en el mundo carecen de acceso seguro al agua potable, y que miles de millones sufren escasez grave de agua al menos una vez al año. Esta idea, por tanto, busca ser una alternativa a métodos tradicionales como la desalación, la cual consume mucha energía y genera residuos de salmuera perjudiciales para la naturaleza.