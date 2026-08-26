Los mecánicos expertos coinciden: para que el aire acondicionado del coche funcione «no te esperes hasta el último momento»

Las altas temperaturas serán las protagonistas del otoño y el aire acondicionado del coche se mantendrá operativo unos cuantos meses más. Aunque existe una creencia entre los conductores, y es que el gas refrigerante del aire acondicionado debe recargarse periódicamente. El mecánico, Juanjo Jiménez, se ha encargado de desmentir esa idea y explica que el sistema no debería necesitar una recarga de gas porque el circuito está diseñado para ser hermético y mantener la carga con la que sale de fábrica el vehículo.

El gas del aire acondicionado

El experto afirma que el refrigerante no funciona como combustible y no se consume por utilizar el aire acondicionado. Así que realizar una recarga cada cierto tiempo como parte del mantenimiento habitual no sería necesario. «Si lo tienes que hacer, es que hay un problema», recalca Jiménez. Un vehículo que pierde refrigerante debe buscar dónde está la fuga y repararla antes de limitarse a añadir gas nuevamente. La recarga podría solucionar temporalmente el problema, pero el sistema volvería a perder refrigerante al poco tiempo.

El mantenimiento necesario

Una de las operaciones que pueden realizarse para mantener el aire acondicionado en buen estado sería extraer el refrigerante para hacer un vacío del circuito, eliminando la humedad acumulada en su interior. Al mismo tiempo, es fundamental revisar y sustituir el aceite del compresor para garantizar una lubricación correcta. Otro de los elementos clave es el filtro del habitáculo, ya que cuando está demasiado sucio disminuye el caudal de aire y favorece la aparición de malos olores en el interior del vehículo.

El truco para evitar los malos olores

Es habitual que el olor a humedad aparezca al encender el aire acondicionado del vehículo, sobre todo en los meses de verano. El mecánico cuenta que el origen puede encontrarse en el evaporador, pieza que se enfría durante el funcionamiento del sistema y en la que puede acumularse humedad. Estas condiciones favorecen la aparición de bacterias y moho. Aunque la recomendación de los expertos para evitarlo es apagar el compresor del aire acondicionado unos minutos antes de llegar al destino, manteniendo el ventilador encendido. Esto es una forma de que el aire circule y ayude a secar el evaporador y a eliminar la humedad acumulada.

Si el aire no enfría

Si el aire acondicionado no enfría correctamente, la recomendación no es esperar a que llegue el verano para llevar el coche al taller, sino hacerlo inmediatamente. La pérdida de refrigerante puede ser consecuencia de una fuga que debe localizarse y repararse. Por lo tanto, antes de pedir una recarga de gas del aire acondicionado, se debe comprobar el estado del circuito para solucionar el motivo por el que el sistema ha perdido su eficacia.