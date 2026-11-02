El error que cometen muchos motoristas al detenerse en un semáforo: así se desgasta el embrague de la moto

Mantener apretada la maneta del embrague en cada semáforo es uno de los hábitos que más puede perjudicar a una moto con el paso del tiempo. Aunque muchos conductores lo hacen por comodidad o para tener la primera marcha preparada cuando el semáforo se pone en verde, lo cierto es que esta costumbre no aporta ningún beneficio. Al contrario, somete a varios componentes mecánicos a un esfuerzo innecesario.

En el interior del motor se encuentra el embrague, formado por discos de fricción, discos separadores de acero, un plato opresor, varios resortes y un collarín de empuje. Su función consiste en transmitir o interrumpir la fuerza del motor hacia la caja de cambios.

No cometas este error al detenerte en un semáforo

Cuando se aprieta la maneta del embrague, el collarín de empuje debe ejercer presión para vencer la fuerza de los resortes y separar los discos. Mientras tanto, el motor continúa funcionando al ralentí, normalmente entre 1.200 y 1.500 revoluciones, de forma que el collarín permanece sometido a una carga constante, lo que puede acelerar su desgaste.

Por otro lado, los resortes del plato opresor también pueden verse afectados. Cuando se aprieta la maneta del embrague mientras la moto está parada en un semáforo, permanecen comprimidos y sometidos a una carga constante. Con el paso del tiempo, pueden aparecer signos de fatiga que reduzcan su capacidad para ejercer la presión adecuada sobre los discos.

Las consecuencias no siempre se perciben a corto plazo. En ocasiones, los primeros síntomas aparecen al acelerar en vías interurbanas y comprobar que el motor sube de revoluciones, pero la velocidad de la motocicleta no aumenta en la misma proporción.

Otro elemento que conviene vigilar es el cable del embrague. Cada vez que se aprieta la maneta, el cable soporta un esfuerzo de tracción que se transmite a través de su interior y de la funda protectora. Aunque no siempre es el primer componente que presenta problemas, su desgaste puede manifestarse mediante cambios en el recorrido de la maneta o una pérdida de la holgura recomendada. En los sistemas hidráulicos, también deben revisarse los componentes encargados de transmitir la presión.

Cómo actuar

Para evitar someter el mecanismo a un esfuerzo innecesario, es recomendable seguir una serie de pasos al llegar a un semáforo en rojo. El primer paso consiste en anticipar la detención, reducir progresivamente las marchas y poner el punto muerto antes de detener por completo la motocicleta. Luego, se puede soltar completamente la maneta. De esta manera, el mecanismo deja de trabajar bajo la presión constante que exige mantener el embrague accionado durante toda la espera.

Durante la detención, también es importante mantener la motocicleta correctamente estabilizada y utilizar el freno para evitar desplazamientos involuntarios. La seguridad debe seguir siendo prioritaria, especialmente cuando se circula por pendientes o en situaciones de tráfico intenso.

Actualización del Reglamento General de Circulación

Desde el 1 de octubre de 2026, los conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores están obligados a utilizar guantes de protección en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de vías. No cumplir estas normas constituye una infracción grave sancionada con 200 euros. Además, se permite circular por el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, siempre que el tramo esté señalizado y no se superen los 30 kilómetros por hora.

Por otro lado, los cascos de protección utilizados por los usuarios de ciclomotores deben estar homologados, ya que no basta con que estén simplemente certificados. En el caso de los riders que desarrollan su actividad profesional en motocicleta, también es obligatorio llevar chaleco reflectante en todo momento, cuyo incumplimiento se considera una infracción grave que puede conllevar una multa de 200 euros.

«En España, las motos son ya el 16 % del parque de vehículos, pero suponen el 26 % de los fallecidos. El año pasado hubo 500 muertos. Esto es un disparate y diría que son 500 buenas razones para celebrar aquí una conferencia sobre la seguridad de los motoristas», ha comentado el director general de Tráfico, Pere Navarro, en el programa «Buenos Días», de Aragón Radio.

Asimismo, ha destacado el papel cada vez más importante de las motocicletas en la movilidad, algo que queda reflejado en las cifras del sector. Según ha explicado, el parque de motocicletas en España ya supera los seis millones de unidades y registra un crecimiento anual del 4 %. En cambio, ha señalado que países como Suecia y Dinamarca, considerados referentes europeos en seguridad vial, apenas cuentan con motocicletas. Por este motivo, ha defendido que los países mediterráneos, entre ellos España, Francia, Italia y Grecia, deben asumir un papel destacado en la mejora de la seguridad de estos vehículos. «De alguna manera tenemos que intentar tirar del carro de la mejora de la seguridad de las motos», ha afirmado.

Finalmente, el secretario general de ANESDOR, José María Riaño, durante la II Conferencia Internacional de Movilidad Segura en Motocicletas, destacó la evolución positiva del mercado de las motocicletas en España, que ha experimentado un crecimiento del 20 % durante los últimos cinco años. Además, los datos correspondientes a lo que va de 2026 reflejan un aumento del 22 % en comparación con el mismo periodo de 2025, un ejercicio que ya había registrado cifras récord.