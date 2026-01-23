Ante la llegada de un frente polar que afectará a gran parte de la Península, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido una alerta especial para los conductores.

Se recomienda encarecidamente minimizar los viajes por carretera en las zonas afectadas y extremar las precauciones ante el riesgo de bloqueos por nieve y placas de hielo.

El mapa de las zonas críticas y las restricciones previstas

El pronóstico meteorológico para las próximas horas ha puesto en jaque la movilidad en varios puntos del país. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la cota de nieve descenderá de forma drástica, afectando especialmente a los sistemas montañosos y zonas de la meseta norte. Por ello, la DGT advierte que circular por estas vías puede volverse peligroso a partir de la tarde del viernes.

Las carreteras de alta capacidad con más probabilidades de verse afectadas por la nieve durante este fin de semana son:

A-66/AP-66 Asturias y León

A-601 Cuellar-Segovia

A-52 Rías Baixas

A- 231 León-Burgos

AP-71 León- Astorga

A-1 Madrid-Burgos

A-15 Medinaceli-Soria

A-11 Aranda de Duero- La Mallona

A-2 Madrid-Calatayud (Zaragoza)

A-6/AP-6 Madrid-Coruña

AP-51 Ávila

AP-61 Segovia

AP-53 Vedra-Dozón

AG-53 Dozón-Ourense

Para garantizar la fluidez de las máquinas quitanieves y evitar colapsos, Tráfico ya contempla la restricción de circulación a vehículos pesados y la obligatoriedad de uso de cadenas o neumáticos de invierno en los tramos más expuestos. Las autoridades insisten en que, antes de ponerse al volante, es imperativo consultar el mapa de alertas en tiempo real para evitar quedar atrapado en la red viaria.

Recomendaciones esenciales y equipamiento obligatorio

Si el desplazamiento es estrictamente necesario, la DGT recuerda que la prudencia es la mejor herramienta. Es fundamental revisar que el depósito de combustible esté lleno, llevar ropa de abrigo, comida, agua y el teléfono móvil con la batería cargada al máximo. Además, se debe mantener una distancia de seguridad mayor de lo habitual y evitar maniobras bruscas que puedan provocar la pérdida de tracción sobre el firme deslizante.

Desde el organismo estatal se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana: la mejor forma de prevenir accidentes este fin de semana es, sencillamente, no viajar si no es por una urgencia. El despliegue de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil será reforzado para asistir a los conductores, pero la colaboración de los usuarios es clave para que el temporal no se traduzca en incidentes graves.