Adiós a los coches con etiqueta B si vives en esta parte de España: el Gobierno lo confirma

Desde el 1 de enero de 2026, la Junta de Cantabria prohíbe la circulación «sin excepciones» de todos los coches con etiqueta B dentro de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la región a partir del 1 de enero de 2026. Se trata de la primera comunidad autónoma en tomar una medida de este calibre, que hasta ahora se había limitado a normativas locales. Las ZBE de Cantabria cuentan con cámaras de control automático para registrar las matrículas y comprobar su etiqueta ambiental. Las sanciones previstas ascienden a 200 euros, sin descuento por pronto pago.

Según la DGT, les corresponde la etiqueta B a «los turismos y vehículos comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos, deben cumplir con alguna de las siguientes categorías: gasolina EURO 3/III o diésel EURO 4/IV o 5/V. Por su parte, los vehículos de más de 8 plazas y los destinados al transporte de mercancías, también registrados, deben tener un nivel de emisiones Euro IV/4 o V/5, sin importar el tipo de combustible. Finalmente, los vehículos ligeros de la categoría L, según su clasificación en el Registro de Vehículos, deben cumplir con el nivel de emisiones Euro II/2».

Cantabria ‘prohíbe’ los coches con etiqueta B

En España, la implantación de las zonas de bajas emisiones está regulada por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a tener su propia ZBE. Sus principales características son las siguientes: delimitación geográfica clara, generalmente en el centro urbano o en zonas con alta densidad de tráfico; regulación mediante etiquetas ambientales; y tecnología de control y vigilancia a través de cámaras y sensores; un plan de comunicación y señalética.

En este contexto, el Ayuntamiento de Santander ha decidido implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) desde el 1 de enero para los coches con etiqueta B, y estará en periodo de adaptación hasta el 28 de febrero.

El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha recordado que «la Zona de Bajas Emisiones en Santander afecta a vehículos con etiqueta A (anteriores a 2006 en el caso de vehículos de gasoil y anteriores a 2001 si se trata de gasolina) en un perímetro de 2,5 kilómetros y 200.000 m2 (lo que supone el 0,6% de la superficie total de Santander) en la zona del Ensanche».

«En el supuesto de episodios de alta contaminación atmosférica, y cuando concurran razones de interés público, podrán extenderse las restricciones recogidas en esta Ordenanza a otras áreas del municipio».

También ha detallado que «la ZBE de Santander establece restricciones de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 19:00 horas, y no afecta a residentes, trabajadores del área de influencia, propietarios de garajes (que dispondrán de dos permisos), vehículos de personas con discapacidad, motos, vehículos de servicios o empresas, taxis y a los vehículos que hagan uso de los dos parkings públicos ubicados en la zona».

Asimismo, ha explicado que las medidas en las que incidirá el Ayuntamiento hasta el 28 de febrero, como «la señalización de las zonas y la concienciación ciudadana». Finalmente, ha precisado que, «en función de la tramitación administrativa que se realice de los controles efectuados sobre el tránsito de vehículos en la zona, las sanciones derivadas de las infracciones pueden hacerse efectivas con posterioridad a la fecha en la que finaliza el periodo de adaptación de la ZBE».

A efectos de lo dispuesto en la presente Ordenanza, y en función de la clasificación ambiental del vehículo según lo establecido en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, los vehículos se clasifican de la siguiente manera: vehículo poco contaminante, que incluye los vehículos 0 emisiones, ECO y C según la clasificación de vehículos por su potencial contaminante del Reglamento General de Vehículos; vehículo contaminante, que comprende los vehículos B según la misma clasificación; y vehículo gran contaminante, que corresponde a los vehículos A según su potencial contaminante.

Torrelavega

La ZBE de Torrelavega comprende el interior delimitado por las calles Julián Urbina al norte, Julián Ceballos al sur desde su confluencia con La Llama hasta José María Pereda, La Llama al este y José María Pereda al oeste desde Julián Urbina hasta Julián Ceballos; en estas vías, los conductores pueden circular sin restricciones.

La ZBE funciona las 24 horas, excepto entre las 14:00 horas de los sábados y vísperas de festivos hasta las 8:00 horas del lunes o día siguiente al festivo. La medida restringe el acceso a vehículos sin etiqueta ambiental o con etiqueta A, salvo que se dirijan a estacionar en los parkings subterráneos del bulevar Demetrio Herreros o plaza de La Llama, o hasta un máximo de 24 accesos anuales sin estacionamiento en superficie. Vehículos con etiqueta B, C, ECO y Cero no tienen limitaciones.

Para acceder más allá de esos 24 accesos, se requiere autorización mediante inscripción en el REVA (Registro de Vehículos Autorizados) a través de la web o app del Ayuntamiento. Existen excepciones para residentes, servicios públicos, profesionales, vehículos de asistencia, movilidad reducida y otras necesidades específicas.